Gobierno llamó al orden: "Al Presidente de todos los chilenos se le respeta"

La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, llamó al orden y exigió respeto al Presidente Sebastián Piñera tras las recientes críticas del senador RN Francisco Chahuán.

En una reunión privada, cuyo contenido se filtró a la prensa, el parlamentario por la Región de Valparaíso pidió echar "a patadas" a la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, acusó que "no hay capacidad técnica del Gobierno para sacar proyectos de ley adelante" y planteó que "el problema más profundo es que el Presidente no entiende lo que es un problema".

"Al Presidente de todos los chilenos se le respeta y ese respeto se lo exigimos a todos", dijo a este respecto la ministra vocera.

Cecilia Pérez sostuvo que, "con respecto a los dichos refiriéndose a la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, sin duda que es un lenguaje que no corresponde, menos viniendo de un senador de la República".

"Estamos todos trabajando en una agenda de mujer que busca que no exista ningún tipo de discriminación en contra de las mujeres, acabar con la violencia de género, violencia física, psicológica y, sin duda, violencia en el lenguaje, por lo mismo, los dichos que ha señalado el senador por el cual ustedes me preguntan no corresponden", recalcó la secretaria de Estado.

Ante las declaraciones del presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien manifestó su molestia con el Presidente Piñera por la posibilidad de rebajar la dieta parlamentaria, calificándolo de "demagogia", la ministra Pérez aseguró que lo que sostuvo el Mandatario fue una "opinión".

Incluso, la titular de Segegob precisó que lo que está en el programa de Gobierno es la reducción del número de parlamentarios, no la rebaja de la dieta.