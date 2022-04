Longton tras "caso chambonada" de Siches: Por ahora no interpelaremos ni acusaremos constitucionalmente

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, aseguró que por el momento no acusarán constitucionalmente a la ministra del Interior, Izkia Siches, luego del "caso chambonada" donde acusó irregularidades en la deportación de migrantes en el mandato pasado y por lo que posteriormente ofreció disculpas.

En conversación con Cooperativa, Longton planteó que "nosotros vamos a ser firmes pero dialogantes (...) Acordamos en la bancada que no vamos a proceder de esa manera (con una acusación constitucional)".

"Por el momento no vamos a interpelar. Tenemos una sesión especial el martes y esperamos que la ministra nos aclare lo que está ocurriendo en La Araucanía y tenemos pensado que la ministra pueda ir a la Comisión de Seguridad a aclarar los dichos de la sesión anterior", agregó.

Sin embargo, el parlamentario sí confirmó que recurrirán a Contraloría con el fin de que se "puedan determinar (...) eventuales faltas a la omisión de denuncia, que es una obligación que tienen funcionarios públicos y, sobre todo, altas autoridades del Estado cuando toman conocimiento de algún hecho que pudo haber sido delito; o bien, que determine si es que hubo una evantual falta a la probidad".

"Si ella sabía de eso (del vuelo de retorno con migrantes) podría haber una eventual infracción, porque si sabía y pensaba que era un delito por qué no lo denunció", cuestionó.

"LAS DISCULPAS SE VALORAN"

Andrés Longton, además, valoró las disculpas de Siches, aunque sostuvo que no son suficientes porque esto "no es un hecho aislado".

"Las disculpas siempre se valoran y eso sirvió mucho para bajar el tono de la discusión, porque Rodrigo Delgado perfectamente se podría haber querellado por injurias y calumnias. Yo creo que no es suficiente porque este no es un hecho aislado; aquí tenemos una rutina que puede ser de humor o de terror y, la verdad, es que estamos preocupados por la conducción del Gobierno", enfatizó.

"Pareciera ser que estamos con alumnos en práctica que están constantemente con el ensayo y error", cerró el diputado.

EX MINISTROS DEL INTERIOR PIDEN RETOMAR LA AGENDA

El ex ministro del Interior durante el Gobierno de Ricardo Lagos, Francisco Vidal, expresó que "no pretendo dar lecciones a nadie, pero la experiencia te indica que cuando uno tiene mucha información, antes de hacerla pública tienes que chequearla y contra chequearla. Eso significa guardarse las ganas, la espontaneidad".

"Se avanza por la vía que el Gobierno tome la iniciativa, retome la agenda. Hay que salir del tema, agregó. Mientras que su par Jorge Burgos, titular del Interior durante el segundo Mandato de Michelle Bachelet, dijo que Siches "debiera eventualmente buscar gente con más experiencia en lo público, que la ayuden a retomar un camino de más certezas declarativas. Que si esto le produjo una raya en la pintura, sí, sin duda. Es un desafío de no repetición".

En la misma línea, la vicepresidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, acotó que "lo importante no es el color del gato, sino que cace ratones. Diría que lo más importante de las personas que elija la ministra para reforzar su equipo no es de dónde viene, sino que tengan las capacidades y el conocimiento del mundo político y que sean capaces de prever conflictos y de leer de manera correcta las relaciones del poder".

Por su parte, la diputada de Comunes Emilia Schneider señaló que "el Presidente de la República ya dio por cerrado este episodio y, por cierto, tenemos que aprender de los errores que se han cometido, aceptar las críticas y hacer un proceso autocrítico para salir fortalecidos de esta situación".

JEFE DE BANCADA DC: "ESPERAMOS QUE ESTOS ERRORES NO SE VUELVAN A COMETER"

Mientras en la derecha tiene poco asidero la idea de interpelar o acusar a la ministra del Interior, los parlamentarios de la oposición esperan, eso sí, explicaciones ante la Cámara de Diputados.

El jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, indicó que "no hay una decisión aún tomada, pero me parece que el tema que ha planteado la ministra del Interior, las disculpas públicas y el afán de corregir esos errores, me parece que son suficientes al menos en esta etapa. Lo que sí esperamos es que estos errores no se vuelvan a cometer".

La ministra Siches está convocada para el martes a una sesión especial en la Cámara de Diputados, donde se tratará la estrategia para la denominada macro zona sur. El miércoles tendrá que comparecer ante la Comisión de Seguridad para explicar sus dichos sobre el vuelo de expulsión.