Ossandón vs. Codina: Acusaciones de nepotismo y corrupción encienden disputa RN por Puente Alto

El senador Manuel José Ossandón y el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (ambos de RN) están enfrascados en una disputa electoral en medio de la selección de candidaturas para las próximas municipales.

Todo partió -al menos públicamente- el domingo pasado, cuando el parlamentario criticó en "Tolerancia Cero" de CNN Chile que Karla Rubilar, exmilitante de RN y actual coordinadora social del gabinete de Codina, sea la elección del jefe comunal para sucederlo, dado que él está impedido legalmente de ir a la reelección.

"O aquí tenemos reglas claras y transparentes, o no me pidan que cumpla con la institucionalidad, porque la candidata (Rubilar) fue contratada, es candidata pagada por el municipio y llegó con cinco personas que además trabajan, y una de esas personas fue nombrada jefe del departamento comunitario con un tremendo sueldo para dirigir la campaña. ¿Cómo es eso? No hay fair play ahí", arremetió Ossandón.

Según advirtió Codina en la comisión política del partido, que tuvo lugar el lunes, la molestia del senador también tiene que ver con que respalda a su sobrino, el concejal Felipe Ossandón, en la carrera municipal, mas los números no lo acompañan para que sea la carta de RN en Puente Alto.

Pese a los reparos del parlamentario, La Tercera PM consignó que la directiva y el consejo comunal de la tienda enviaron una carta a Rubilar este miércoles, solicitándole que represente a RN en octubre.

"No sólo sabemos que es una tremenda carta para la comuna por ser exparlamentaria, intendenta y ministra de Desarrollo Social y Familia (...) conocemos de cerca todo el trabajo que ha desarrollado durante estos últimos dos años desde el municipio en pro de los puentealtinos y puentealtinas", releva la misiva.

Por lo pronto, el senador acudirá a la comisión política de RN el próximo lunes para hacer sus descargos.

"SI HAY ALGO QUE ES CORRUPCIÓN ES EL NEPOTISMO"

Consultado por La Segunda respecto a como escaló el conflicto, el alcalde Codina estimó que se llegó a este punto "por el afán de él de imponer a su sobrino como candidato y tener un doble estándar. Porque si hay algo que es corrupción es el nepotismo, que ya debiera estar erradicado en nuestro país. Como saben que si el sobrino compite con la Karla pierde, tratan de inventar cualquier cosa para que ella desista si el partido le pide ser candidata".

A la vez, negó que exista un equipo en el municipio impulsando la opción de Rubilar: "Lo que buscan estas declaraciones del senador es perjudicar a una mujer como Karla. Por eso esto raya en lo matonesco, es violencia política en una forma nueva".

"Le pediría que ojalá tenga un poco más de templanza y evite que se generen estas

odiosidades que lo único que van a hacer es que se corra riesgo de perder todo el progreso que la comuna ha tenido durante los últimos años, porque podría caer en manos de la oposición del gobierno comunal, es decir, de una izquierda muy radical", alertó el alcalde.

Por lo demás, acusó que "el senador tiene personas que trabajan con él que reparten tarjetas del concejal Felipe Ossandón, candidato del senador Ossandón. Aquí tuvimos a la jefa de gabinete (del parlamentario) entregando regalos para funcionarios y participando de otras actividades, entregando tarjetas, y también a la coordinadora territorial", es decir, funcionarios de la Cámara Alta.

Codina afirmó que están analizando si estas prácticas corresponden legalmente, aunque no adelantó acciones judiciales: "No me parece que sea trabajo y función de la jefa de gabinete y de la coordinadora territorial de un senador entregar regalos en dependencias municipales a funcionarios, tratando de congraciarse con ellos, y hacerlo en su horario laboral, en que me imagino debieran de estar cumpliendo otras labores y no labores que pareciera más a estar proclives a potenciar un concejal que se declaró candidato", insistió.

RUBILAR RENUNCIÓ AL GABINETE DE CODINA

Una vez recibida la solicitud de la directiva de RN, Rubilar replicó con una carta a la militancia, en la que plantea que "entiendo que una posible candidatura genere temor en algunos, y con el ánimo de resguardar mi honra y el trabajo honesto que realizan los funcionarios de nuestra municipalidad, he decidido presentar mi renuncia con fecha 31 de enero".

En la misma, reconoció que "se ha generado una polémica dado que el senador Manuel José Ossandón propone llevar a su sobrino concejal como candidato a alcalde, lo que es legítimo por cierto. Lo que no me parece y me ha generado profundo dolor viniendo del senador, al cual siempre apoyé incluso en los momentos más difíciles de su vida política cuando fue acusado injustamente, es que él ahora haga lo mismo con nosotros e intente enlodar la gestión y trabajo de grandes funcionarios sólo por intereses personales, actuando igual que la izquierda".

"Mi renuncia voluntaria se genera para evitar que tanto el senador como cualquier otra persona pueda hacer cuestionamientos maliciosos que desprestigien la labor que realiza el municipio, como también impedir que se siga ocupando de excusa para mantenernos divididos y no llevar un candidato único del sector, arriesgando la permanencia de la alcaldía de Puente Alto, pues a mí sí me importaría dejar la comuna más grande de Chile en manos de la izquierda", apuntó la exministra.

Por otro lado, atendido que "hoy no existe ninguna regulación que impida que un funcionario municipal pueda ser candidato el día de mañana", la misiva concluye pidiendo al Congreso que legisle en esa materia, para que se "establezca la fecha de renuncia para estos casos y así evitar polémicas artificiales que dañan la función pública y que a su vez, ojalá se regulen los plazos de inicio de candidaturas de los concejales que quieren ser alcaldes".

Con esta señal, algunos en RN dan por hecho que Rubilar será la candidata en Puente Alto, aunque Codina dijo a La Segunda que "ella cree necesaria la nominación de Chile Vamos antes de tomar la decisión".