Presidente de RN: Hay libertad de acción, pero no es razonable hacer campaña con el PS o con Kast

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, afirmó en El Diario de Cooperativa que si bien hay libertad de acción de sus militantes de cara al plebiscito, "no sería razonable" ver a sus parlamentarios en campañas de "Apruebo" con la centroizquierda o de "Rechazo" con José Antonio Kast.

De cara a lo que será el trabajo para el 26 de abril, el timonel precisó que los militantes "tienen libertad de acción para organizarse, lo que el voto político ha aprobado es que debe haber una campaña de respeto en el marco de lo que es nuestra declaración de principios y, por lo tanto, no tendría problemas si existe algún parlamentario que quisiera en comando en conjunto con otras fuerzas de Chile Vamos".

Sin embargo, Desbordes sostuvo que "no me gustaría ver a parlamentarios por el 'Apruebo' en un comando con el PS y tampoco me gustaría ver a parlamentarios por el 'Rechazo' haciendo campaña con gente que está formando partido, como el partido de (José Antonio) Kast, que han sido groseros en el trato con el Presidente de la República".

"No me parecería razonable. Así como no me gustaría ver parlamentarios (de RN) por el 'Apruebo' con la ex Nueva Mayoría, tampoco me parecería razonable parlamentarios (de RN) por el 'Rechazo' haciendo campaña por alguien (Kast) que todos los días le falta el respeto al Presidente", enfatizó.

Este sábado, el consejo general extraordinario de la colectividad decretó libertad de acción para sus militantes ante el plebiscito, en una jornada clave para Desbordes, fue blanco de críticas por favorecer el "Apruebo" –uno de sus críticos ha sido el ex timonel Carlos Larraín- y hasta llegó a poner su cargo a disposición del consejo, pero recibió una ovación de los presentes.

Consultado respecto a si salió airoso de esta prueba de fuego, el diputado respondió que "es evidente que sí" y "la respuesta de los consejeros regionales fue categórica, visible, clara como para despejar cualquier duda que alguien tuviera de si había o no apoyo a la gestión que estoy realizando".

Sobre la situación al interior del partido ante el plebiscito, Desbordes admitió que "hay división, pero no hay fractura, no hay pelea, no hay quiebre, que es lo importante".

Crítica a homenaje a la "primera línea"

Desbordes insistió en su llamado a respetar las posturas de cada persona y rechazar "las campañas de terror" de cara al plebiscito, y recalcó su llamado a condenar la violencia.

"Es bien difícil para cualquier institución, la policía, el Ejército, los bomberos, al que quiera que lo pusiera para el control del orden público, enfrentar grupos que en otros países son aislados políticamente, pero que aquí algunos los han transformado en 'Robin Hood'", criticó.

Esto en referencia a la ovación y recibimiento de "héroes" que obtuvo un grupo de encapuchado de la "primera línea" que participó en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, organizado por el senador Alejandro Navarro y realizado en la sede del Congreso en Santiago.

"Aquí cuesta un mundo que los condenen y, no sólo eso, los llevan al Congreso y los homenajean", sentenció.