Presidente de RN hizo autocrítica por crisis política: No le hemos dado gobernabilidad al país

En el marco del Consejo General de Renovación Nacional (RN), su presidente, el senador Francisco Chahuán, realizó este sábado una autocrítica de la crisis política que enfrenta el país y aseguró que los partidos del oficialismo tienen responsabilidad en la falta de gobernabilidad.

"No le hemos dado gobernabilidad al país y especialmente los partidos oficialistas tenemos cuota de responsabilidad. Hay que recuperar la confianza y eso solo lo haremos en la medida que acerquemos las tomas de decisiones a las personas", puntualizó el líder de RN ante los dirigentes de su partido.

Además afirmó que esta búsqueda "exige que el Ejecutivo sepa que no puede gobernar sin partidos y al mismo tiempo, que los partidos seamos y sepamos que no podemos abandonar a nuestros líderes".

Por otra parte, Chahuán hizo un llamado al Presidente Sebastián Piñera para que extienda el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hasta diciembre, para así evitar un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Y exigió un bono adicional para aquellas personas que teniendo el IFE opten a un trabajo, esto con el fin de regularizar el empleo tras la crisis sanitaria.

Parlamentarios analizan opción de una cuatro retiro de las AFP

En paralelo, algunos parlamentarios de RN analizan la opción de votar a favor de un nuevo retiro de fondos de las AFP si el Mandatario decide mantener la entrega del IFE solo hasta septiembre, como está anunciado en un principio.

"No hay alternativa y el Presidente lo tiene super claro también, extiende hasta diciembre o le van a votar a favor el cuarto retiro, de él depende", acotó el diputado Tomás Fuentes, quien también afirmó que votará a favor del proyecto en caso que se termine la ayuda estatal.

"En mi caso personal, si el Presidente de la República no extiende el IFE, no nos deja ni ninguna otra alternativa. Creo que todos estamos en contra de seguir metiendo la mano en el bolsillo de la ciudadanía, pero tampoco voy a votar a favor de no ayudarlos", detalló el parlamentario RN.

En esta línea, advirtió que "si los ayudamos (a las personas) y le metemos la mano al Estado, obviamente vamos a rechazar el 10 por ciento del cuarto retiro, pero si no le damos ninguna solución hasta diciembre ¿Cómo los vamos a ayudar entonces?".

Sichel: "Esta elección presidencial es la más importante que tenemos en el siglo XXI"

Por otra parte, el candidato ganador de las elecciones primarias del oficialismo, el independiente Sebastián Sichel, envió un mensaje al Consejo General de RN solicitando un mayor trabajo en conjunto de cara a las presidenciales de noviembre.

"Esta elección presidencial es la más importante que tenemos en el siglo XXI, porque están en juego dos proyectos de sociedad: uno que es el que creemos nosotros, en justicia y libertad; y dos en el que creen otros, que es un proyecto mucho más centrado en una mirada que desconfía de las personas y que confía ciegamente en el Estado", puntualizó el abanderado.

Ante esto, solicitó un "esfuerzo mayor. Se puede trabajar en conjunto y podemos colaborar en tener una mejor sociedad, podemos ser mayoría. Depende de nosotros".