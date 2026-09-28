Republicanos invitó a reflexionar qué aporta cada sector oficialista en medio de disputa con RN

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, invitó a reflexionar cuál es el aporte de cada sector del oficialismo, en medio de disputas con Renovación Nacional por los revés que ha tenido el Gobierno en el Congreso.

Los traspiés del Ejecutivo han generado críticas al rol de la Secretaría General de la Presidencial, liderada por José García Ruminot (RN). No obstante, desde Renovación Nacional han blindado a su militante y concentraron su ofensiva en el jefe de la Dirección Política de la Segpres, Emiliano García (Republicanos).

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), planteó que "se necesita una cirugía mayor" hace unos días; mientras, que la senadora María José Gatica (RN) sugirió hoy en Radio Infinita hacer un cambio de gabinete para mejorar el desempeño del Gobierno en su agenda.

La convicción de que existe un déficit político en el elenco que acompaña al Presidente José Antonio Kast no ha caído muy bien en los partidos fuertes del oficialismo. Por ello, el timonel republicano Arturo Squella invitó a reflexionar sobre el aporte de cada uno al Ejecutivo.

"Quienes estamos en política en general siempre somos buenos para hacer análisis, para hacer estudios de qué cambios se harían. Lo que nos enseña la experiencia es que cada vez que públicamente se sale a pedir estos cambios, en definitiva, no van a ocurrir. Cuando uno llega a la conclusión de que hay déficit en un equipo de trabajo en materia política, lo primero que uno tiene que hacer es preguntarse: '¿en qué puedo colaborar yo para superar ese déficit?'", aseveró.

En ese sentido, sostuvo que "cuando se trata en el fondo de avanzar y uno vuelve atrás hablando de la necesidad de hacer ajustes, cambios, la verdad es que obviamente eso no colabora con un fluido avance, sino que evidentemente pone trabas".

Desde el Partido Cristiano de Chile, apuntaron en un comunicado que la propuesta de RN es legítima, pero no puede transformarse en una disputa de poder o en una carrera para obtener cargos públicos. La presidenta de la colectividad, la diputada Sara Concha, señaló a Cooperativa que "si vamos a estar con el Presidente, estemos con él; o si no, entonces no sean parte del oficialismo".

RN: Llevamos meses diciéndolo, pero un cambio de gabinete es potestad del Presidente

Por su parte, la timonel de Renovación Nacional, senadora Andrea Balladares, defendió la postura de la colectividad y sostuvo que la crítica de déficit político ya la han planteado con anterioridad.

"Llevamos meses diciéndolo. Hemos entregado, por ejemplo, documentos formales de qué tipos de coordinaciones distintas deberíamos tener, y creo que ahí hemos ido creando nuevas instancias de coordinación. Creo que todavía falta aún, creo que hay harto más que hacer, sobre todo con los ministerios sectoriales, pero confío en que es el rumbo que va a tomar el gobierno", afirmó.

Asimismo, reconoció que "todo cambio de gabinete es potestad del Presidente; creo que él es el que tiene que hacer las evaluaciones. Hoy día espero que nos concentremos en lo que se venga en el presupuesto y en que claramente cada uno de los ministerios sectoriales haga también su trabajo".