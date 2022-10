Schalper: El oficialismo no entiende que la mayoría de los chilenos dijo que no al proyecto político que representa el Frente Amplio

El secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, se refirió al borrador de la propuesta de los partidos afines al Gobierno y la Democracia Cristiana sobre el mecanismo para redactar la nueva Constitución, y afirmó que al presentarlo el oficialismo no entiende que "el 63% de los chilenos dijo que no a la Convención y al proyecto político que representa al Frente Amplio" en el plebiscito del 4 de septiembre.

En conversación con Cooperativa, si bien el parlamentario transparentó que no ha revisado el detalle de la proposición, sostuvo que el "predicamento" de Chile Vamos es que "esto se parezca lo menos posible" al desarrollo de la propuesta de Constitución rechazada y que, a su consideración -por lo que revisó de manera preliminar-, "en el oficialismo no han aquilatado el nivel de resistencia que genera todo lo que se parezca al proceso anterior y, para ser franco, esto se parece demasiado al proceso anterior".

"Cuando usted tiene encuestas de opinión donde entre el 45% y el 50% de los chilenos quiere optar por una reforma; yo me imagino que en esto el oficialismo tiene un mínimo de sentido de realidad", aseguró el diputado.

De esta forma, afirmó que cree que el mencionado grupo "no aplica termómetros y no es capaz de entender que este clamor por certezas y por alejarse del proceso anterior no es un clamor de Chile Vamos sino que de la ciudadanía".

Según explicó el secretario general de RN, en la propuesta "los expertos no tienen ninguna incidencia", mencionando que "lo que pareciera estar pidiendo la ciudadanía es que la gente que sabe tenga una participación activa en el contenido final del texto (...) no un rol accidental".

"Nuestra impresión es que todavía el oficialismo no ha aquilatado lo que significó que 13 millones de chilenos votaran (en el referéndum) y que un 62% de esos chilenos dijeran que no a la Convención y al proyecto político y cultural que representa el Frente Amplio", cerró Schlaper.