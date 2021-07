Schalper: La izquierda persiste en la idea neoliberal de que las personas se rasquen con sus propios fondos

El diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, cuestionó a la oposición por promover la discusión de un cuarto retiro del 10%, calificando esta idea como "neoliberal".

En conversación con Cooperativa, el diputado señaló que "el ahorro obligatorio de los sistemas previsionales es un triunfo de los sectores de izquierda en la historia de la humanidad junto con otras posturas".

"Entonces ver hoy día a la izquierda en una cosa tan neoliberal como pretender que las personas se rasquen con sus propios fondos, es algo que yo pensé que ya habíamos superado", lamentó, agregando: "Veo que van a perserverar en esa línea de acción que cuesta entenderla desde sectores que creen en la seguridad social".

En este contexto, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, aseguró que es una mala medida y advirtió que estará "mirando quienes apoyan o no apoyan esto" desde su sector.

"Lo que más me gusta de lo que él está planteando es que él quiere un proyecto político nítido", destacó Schalper: "Cuando uno hace política tiene que tener coraje para proponer cursos de acción en lo político y no esconderse bajo la alfombra como hemos visto en los candidatos de Unidad Constituyente que, hasta aquí, no les conozco postura".

"Yo prefiero un candidato que da su opinión y que dice claramente que en un minuto como este la discusión debiese estar sentada en cómo el Estado pone de su parte para contribuir con las familias, me parece que esa tiene que ser la discusión", cerró.