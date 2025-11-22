Timonel RN lleva a Desbordes al Tribunal Supremo por apoyo a diputado republicano

El timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, llevó al alcalde de Santiago y militante, Mario Desbordes, ante el Tribunal Supremo del partido por haber apoyado la campaña del reelecto diputado independiente con cupo republicano Álvaro Carter; hecho que fue calificado de "grave en lo político, con daño directo" a los postulantes de RN.

De acuerdo con Emol, Galilea expuso en el documento ingresado que, "a través de diversos registros difundidos públicamente en redes sociales", Desbordes expresó "de manera abierta su apoyo y participación en actividades de promoción electoral" a favor de Carter, que postulaba al Distrito 12.

Sin embargo, éste "pertenece a una colectividad política y pacto electoral distintos a los del partido y coalición, (donde el respaldo de Desbordes fue) en desmedro de los candidatos oficialmente inscritos por RN", que eran Ximena Ossandón -que salió reelecta- y los no elegidos Paola Romero (independiente, con cupo de la tienda) y Hugo Estrella.

Posteriormente, la misiva incluyó la publicación donde se oye a Desbordes elogiar a Carter: "(Es) trabajador, inteligente y estudioso. Jugado por la gente en los temas sociales, en defensa y seguridad. Le pido a la gente de este distrito que siga apoyando a este gran diputado y lo reelijan con una gran votación", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alvaro Carter Fernadez (@alvarocarterf)

"Dichos actos configuran una infracción grave a los deberes y obligaciones establecidos en los Estatutos" de RN y, en este escenario, "el dirigente que trabaje por un candidato distinto a los inscritos por el partido será sancionado con la expulsión", enfatiza el texto.

"En consecuencia, los hechos descritos constituyen una infracción flagrante a los principios de lealtad partidaria y disciplina orgánica", por lo que se solicita "expresamente la suspensión de los derechos de afiliado del señor Mario Desbordes Jiménez", cierra el documento.

Debordes responde: "Galilea está en Narnia"

El alcalde de Santiago contestó a las "burradas" del timonel de su partido: "Es la primera vez que un presidente del partido lleva a un expresidente, pese a las enormes diferencias que ha habido siempre, al Tribunal Supremo", acusó en Emol.

"Supongo que, dado el nivel ético de Galilea, se autodenunció también él mismo, porque él hizo campaña por un candidato Evópoli en la región del Maule. Lo mismo de Andrea Balladares, que hizo abiertamente campaña con otros candidatos que no eran de Renovación habiendo alguien de RN", reveló Desbordes.

"Esto demuestra la desconexión total que tiene Galilea con las urgencias que tenemos en este minuto; o sea, no hay duda de que para él la (elección) presidencial no es prioridad. Yo creo que esto es una verdadera tontera", denunció el jefe comunal.

"Después podemos pelear todo lo que él quiera, pero que, por favor, se enchufe (...) Creo que no está a la altura del cargo de presidente del partido (...). Venimos saliendo de un resultado desastroso en la última parlamentaria, culpa de Galilea y de Andrea Balladares, pero por ahora no es el momento de pelear entre nosotros. Eso es lo que no logra entender el senador Galilea, que de verdad está en Narnia", concluyó.