Tráfico de influencias: Ossandón descartaba utilizar su fuero y ahora se aferra a él

El senador Manuel José Ossandón (RN), que varias veces pidió ser desaforado para demostrar su "inocencia", fustigó ahora el reintento que llevará la Fiscalía Metropolitana Oriente por quitarle el fuero parlamentario, luego de que la solicitud fuera rechazada recientemente por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

El parlamentario -quien tiene su militancia congelada en RN- enfrenta a la Justicia tras ser acusado -en 2018- por su primo, el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, de realizar gestiones para beneficiar a una empresa llamada Cavilú SpA, en la que participa uno de sus hijos, Nicolás. Por esa causa, está formalizado por el delito reiterado de tráfico de influencias.

Según La Tercera, los fiscales Manuel Guerra y Felipe Sepúlveda presentaron, mediante un escrito de 13 páginas, un recurso de apelación ante la Corte Suprema contra la resolución del tribunal de alzada.

Los persecutores plantean que la Corte sanmiguelina excedió "con creces el estándar de antecedentes preliminares del desafuero" pues -sostienen- no es el tribunal competente para resolver el fondo del asunto, es decir, analizar la prueba de cargo contra el parlamentario, lo que -según la Fiscalía- corresponde a un Tribunal Oral en Lo Penal.

Afirman también que la referida instancia hizo "razonamientos improcedentes y errados de cómo en su concepto no se configuran los requisitos del tipo penal, desechando algunos hechos de la acusación, porque en su concepto no pueden darse por probados, haciendo una valoración de la probanza que no corresponde", y que los ministros no consideraron "todos los medios de prueba que sirven para acreditar lo que pasó en estas reuniones sin testigos entre Ossandón y Balmaceda, como los mensaje de WhatsApp".

"Es equivocado lo que se sostiene en el sentido de que la influencia desplegada por Ossandón no está orientada a una operación con sentido económico, ya que el rechazo de la solicitud de prórroga de plazo tuvo devastadores efectos económicos para los dueños de Cavilú SpA, como el propio Nicolás Ossandón Lira (hijo del senador), ya que se produjo la caducidad de la concesión de la que era titular la empresa", exponen en otro de los puntos.

Por ello, la Fiscalía enfatiza que "lamentablemente (en la Corte) se ha arribado a una conclusión impropia de este antejuicio, ponderando parcialmente algunos de los numerosos medios de prueba que se tienen para acreditar estos hechos".

OSSANDÓN ACUSA "PERSECUCIÓN"

El senador Ossandón reaccionó y arremetió contra la Fiscalía. "No me cabía ninguna duda que iba a apelar, porque la persecución en mi contra ha sido con todo", acusó en La Segunda, donde, según tiene "entendido", dijo que "la apelación es improcedente".

Asimismo, invitó a "leer a el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel" para comprender "por qué estoy muy tranquilo", fuera de que, puntualizó, "creo que la rigurosidad en los temas legales y las indagatorias son sanos para una democracia y demuestran que la Fiscalía puede actuar con independencia".

De acuerdo con La Tercera, que citó fuentes del caso, el abogado de Ossandón, Samuel Donoso, prepara un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) porque hay voces que sostienen que sólo es apelable ante la Suprema una resolución que concede el desafuero, no que la rechaza.

"Estimamos que no cabe el recurso de apelación ante la Corte Suprema en este procedimiento, en contra de la resolución que rechaza el desafuero y, en consecuencia, vamos a estudiar las vías procesales para que sea desechado el recurso de apelación", comentó expresamente el letrado el referido diario.

Esto pese a que el senador, en noviembre del 2018, aseguró que iba a renunciar al fuero parlamentario "para que me investiguen a fondo, de cabeza a los pies", lo que reafirmó hace no mucho tiempo, en noviembre del 2020: "Quiero que pidan mi desafuero, nunca me he valido de mi fuero (...) Voy a demostrar mi inocencia", subrayó entonces.