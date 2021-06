Vicepresidente RN pro-Sichel: Si Desbordes pierde o gana por muy poco la interna, debe dejar la presidencial

El diputado y uno de los vicepresidentes de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, crítico del candidato presidencial del partido, Mario Desbordes, afirmó este miércoles en Cooperativa que si el abanderado "pierde o gana por muy poco" la elección interna de la colectividad, donde compite frente al senador Francisco Chahuán, debe dejar la carrera a La Moneda.

"Si este fin de semana Mario no logra ganar la presidencia de RN, es obvio que tiene que bajar su candidatura, si no tendría ninguna posibilidad, pero si gana por muy poco, también la debería bajar, porque si no consigue una mayoría considerable dentro de su partido, ¿cómo va a conseguir una fuera?", sostuvo Fuentes, integrante del equipo de campaña de otro de los aspirantes de Chile Vamos para suceder al Presidente Sebastián Piñera, el independiente Sebastián Sichel.

Le respondió la diputada Paulina Núñez, también vicepresidenta de RN y compañera de lista de Desbordes: "Nunca había visto una elección interna tan violenta, con el objetivo, de parte de algunos, de que a Mario le vaya mal. Hoy día, cuando ya tenemos a Mario erigido como candidato presidencial, quien le pega a Mario le pega a RN", criticó.

El secretario general de la lista rival de Desbordes, Diego Schalper, dijo que "yo creo que RN, como el partido más grande de la centroderecha, tiene la responsabilidad de tener un buen desempeño en la primaria. RN ya tiene un candidato en curso, pero es un hecho de la causa que ese candidato hoy día tiene un desempeño difícil en las encuestas".

"Por lo tanto, la tarea que asumimos desde el día lunes siguiente a la elección interna es ver como hacemos para potenciar el desempeño de RN en la primaria, porque lo que no nos puede pasar es que el partido más grande de Chile aparezca tercero o cuarto en la primaria de la coalición", agregó.

ACUSACIONES, INSULTOS Y BOICOTS

Más temprano, El Mostrador desclasificó una discusión originada en el grupo de WhatsApp de la directiva del partido, en la que, tras los resultados de la elección de gobernadores regionales, el diputado Fuentes aseguró que "¡Mario Desbordes terminó destruyendo a Renovación Nacional!".

"Cuando uno cree que no se puede caer más bajo, Tomás Fuentes se logra superar a sí mismo. Producto de la miseria humana que representan tú y tu amo", respondió el precandidato presidencial, aludiendo a la cercanía del parlamentario con el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.

En este contexto, Desbordes reconoció el mal estado de las relaciones en RN y acusó a Allamand de usar "horario de oficina" para hacer campaña en su contra en el marco de la elección por la presidencia del partido.

Desde La Moneda, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), dijo a la prensa: "No sé si hay pruebas con respecto a eso, pero lo que puedo decir es que hay un instructivo de prescindencia, el Presidente de la República ha sido enfático con sus ministros y no he visto a un ningún ministro que rompa con esa regla".

"Si es que alguien presenta efectivamente algunas pruebas, obviamente que será motivo de revisar si ese protocolo se cumple o no", agregó el jefe de gabinete.

Otra situación que ha causado polémica en la colectividad fue el boicot a una charla por Zoom realizada por Desbordes, en la que -pese a ser privada- se permitió el acceso de medio centenar de personas ajenas, quienes insultaron al ex ministro, además de colgar imágenes pornográficas y realizar gestos obscenos.

El secretario general de Renovación Nacional, José Miguel Arellano, reconoció en El Primer Café la existencia de una especie de guerra sucia en el marco de las elecciones internas del partido, que incluye "funas virtuales" al candidato presidencial y aspirante a la testera Mario Desbordes, una situación que calificó como "insólita y lamentable".