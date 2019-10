Lagos: En la centroizquierda no visualizamos cómo construir futuro entre todos

A un día de que se conmemoren 31 años del histórico plebiscito de 1988 que marcó el triunfo del "No" y la derrota de la dictadura de Augusto Pinochet en las urnas, la Democracia Cristiana entregó este viernes el Premio de Derechos Humanos Andrés Aylwin.

Hasta la ceremonia asistieron representantes del PS, del PPD, del Partido Radical, de Ciudadanos y también de Revolución Democrática, y entre los invitados especiales estuvo el ex Presidente Ricardo Lagos, quien junto con resaltar la figura del fallecido abogado DC planteó el desafío de la centroizquierda de construir futuro.

"Sí, la familia Aylwin tiene muchos elementos y creo que el que es el testimonio de una vida muy fuerte fue precisamente Andrés, y por ello entonces este premio me parece tan justo y tan a la altura de lo que hoy nos corresponde: cómo partir de lo que ocurrió ayer somos capaces de construir futuro. Y creo que el gran dilema que tenemos hoy es que no somos capaces de visualizar cómo dibujamos entre todos hoy el futuro", expresó el ex Mandatario.

Lagos dijo esperar que "nuestras dirigencias estén a la altura de ese desafío".

La respuesta desde la DC y RD

Tras el acto, el timonel DC, Fuad Chahín, comentó el desafío planteado por Lagos: recordó que "el día 5 de agosto les enviamos una carta a los presidentes de partido de Convergencia Progresista (PS, PPD y PR) invitándolos a sentarnos a la mesa a conversar".

"Y públicamente hemos invitado también a todas las fuerzas políticas de oposición a que nos sentemos, cara a cara, a buscar los puntos de acuerdo, a buscar objetivos comunes, políticos, electorales, programáticos", añadió el timonel DC.

El diputado de RD Pablo Vidal dijo reconocer "el premio que hoy se entrega y eso no significa que esto cambie las diferencias políticas que la Democracia Cristiana tiene hoy con Revolución Democrática, con el Frente Amplio".

"Se mantienen, van a seguir manteniéndose y las seguiremos discutiendo, pero también puedo reconocer cosas como ésta (la premiación) que me parecen tremendamente valiosas", aseguró.

Premian a abogados que defendieron a perseguidos por la dictatura

El premio, en honor al abogado y militante DC fallecido el 20 de agosto de 2018 a los 93 años, fue entregado por primera vez a los firmantes de la llamada "Declaración de los 13", los militantes de la Democracia Cristiana que rechazaron el golpe militar, entre los que se contaron el propio Andrés Aylwin, Bernardo Leighton, Belisario Velasco, Mariano Ruiz-Esquide, Renán Fuentealba y Claudio Huepe.

En la ceremonia, realizada por segundo año consecutivo en el Museo de la Memoria, se premió también a una treintena de abogados de derechos humanos que defendieron a perseguidos por la dictadura.

La Democracia Cristiana entregó hoy el premio anual de DD.HH “Andrés Aylwin”, reconociendo el valor de abogadas y abogados -vivos y póstumos- que lucharon por los DD.HH durante la Dictadura. ¡Celebramos el valor de la vida! #PremioAndresAylwin pic.twitter.com/dXAcTMCE6G — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) October 4, 2019

Entre los profesionales están Alfredo Valle, Roberto Garretón, Álvaro Varela y Luciano Fouillioux, quien pidió un reconocimiento público a Pamela Pereira, abogada socialista que estaba entre los asistentes.

Si bien el reconocimiento era para abogados DC, el timonel DC decidió también entregarle a ella una estatuilla.

El acto en el Museo de la Memoria finalizó con la entonación del himno del "No", utilizado en la campaña del plebiscito.