A 50 años del golpe, investigador confía en la "diplomacia de desclasificación" de EE.UU.

Luego de que el embajador en EE.UU., Juan Gabriel Valdés, pidiera que se desclasifiquen más documentos sobre el rol de la Casa Blanca en el golpe de Estado de 1973, en el marco de la conmemoración de los 50 años del derrocamiento del Presidente Salvador Allende, el analista senior del National Security Archive Peter Kornbluh recalcó que "todavía hay secretos sobre el rol de Estados Unidos en Chile, sobre el trabajo la colaboración entre los Estados Unidos y otros países, como Australia, Brasil, de crear condiciones para un golpe de Estado en Chile y sobre la ayuda de los Estados Unidos a consolidar el régimen militar de Augusto Pinochet".

"Los chilenos y el mundo tienen un derecho grande a conocer de qué se trata estos documentos y por eso creo según el embajador de Chile está usando este fecha aniversario tan importante para pedir estos documentos", comentó en Cooperativa.

Autor del libro "The Pinochet File", Kornbluh recordó que "el gobierno de los Estados Unidos tiene una historia corta ahora de usar la desclasificación como un gesto diplomático, yo lo llamo declassification diplomacy, diplomacia de desclasificación; y durante (la presidencia de Barack) Obama, solamente hace ocho años, para el aniversario 40 del asesinato de Orlando Letelier y Ronni Moffitt, el gobierno pasó algunos documentos sumamente importantes al gobierno chileno, documentos de la CIA que demostró que reveló que Pinochet dio la orden para este acto de terrorismo internacional (...) entonces desde ahí hay precedente para esto".

"No estamos hablando de muchos documentos, no creo que el gobierno chileno haya pedido miles de documentos hay algunos documentos históricos icónicos, como

este presidential daily brief; este es el documento que recibió Richard Nixon el

11 de septiembre hace 50 años, que es de la comunidad de inteligencia; que fue un informe sobre el golpe de Estado y de este documento tenemos la página, son tres párrafos, todos cerrados, solamente se puede ver la palabra Chile y nada más; y por supuesto hay algo ahí que es importante. Es tan importante que la CIA todavía lo está guardando y los chilenos y los norteamericanos tienen el derecho de saber qué hay ahí".