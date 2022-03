Álvaro Elizalde es el nuevo presidente del Senado y Raúl Soto el de la Cámara de Diputados

El ex ministro Álvaro Elizalde (PS) es el nuevo presidente del Senado y Raúl Soto (PPD) estará a cargo de la Cámara de Diputados, tras votaciones realizadas durante la mañana de este viernes.

Elizalde, cuya primera actividad fue la entrega de la banda presidencial a Gabriel Boric, obtuvo 35 votos, incluyendo a parlamentarios de derecha, mientras que Francisco Chahuán obtuvo 14 preferencias.

Elizalde indicó que "un senador dijo que aquí alguien se había rendido, ese lenguaje es de la guerra. Yo competí en la circunscripción del Maule con el senador Coloma y tengo profundas diferencias con el senador y yo nunca lo he visto ni a usted ni al senador Coloma rendirse, y yo por lo menos nunca me he rendido".

"Creo que hay que asumir que Chile es diverso y que cuando, conforme al resultado electoral se ha declarado un empate, lo que corresponde es generar condiciones para que la mesa sea ecuánime, que dé garantías de conducción para que el trabajo que hicimos en el Senado sea motivo de orgullo para nosotros y que sea valorado por todas las chilenas y chilenos", sostuvo.

Consultado sobre el cambio de banda presidencial a Gabriel Boric, Elizalde afirmó que "lo importante es que el presidente Boric está consciente del tremendo desafío que tiene por delante", deseandole "el mejor de los éxitos".

[AHORA]📝Sala del Senado eligió al senador @alvaroelizalde como el nuevo Presidente de la Corporación con 35 votos, mientras que el senador @chahuan obtuvo 13 votos, el senador @KarimBianchi 1 voto y 1 abstención.

▶https://t.co/fHZ4EDJxja pic.twitter.com/Sbs0uSRq4a — Senado Chile (@Senado_Chile) March 11, 2022

PRESIDENCIA DE LA CÁMARA BAJA

Mientras tanto en la Cámara Baja, Soto obtuvo 85 votos y estará acompañado en las vicepresidencias por Alexis Sepúlveda (Partido Radical) y Claudia Mix (Comunes).

El acuerdo tomado por las y los diputados del oficialismo consta de seis presidencias en cuatro años.

Soto dijo que quería "desearle el mayor de los éxitos al Presidente electo Gabriel Boric y a su gobierno. Desde acá vamos a estar para colaborar, desde acá vamos a estar para tratar de construir juntos buenas leyes, buenas reformas, buenas políticas públicas, que solucionen los grandes problemas de la gente, en materia de salud, en materia de pensiones, de trabajo, de salario, en materia de acceso igualitario y oportuno a todos los derechos sociales".

⭕️ AHORA: Nueva Mesa de la Cámara: @Raul_Soto1, Presidente ( 85 votos)@alexisdiputado, Primer Vicepresidente ( 85 votos)@Claudia_Mix, Segunda Vicepresidenta (85 votos) pic.twitter.com/YIU1PWBvmL — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 11, 2022