Bono Covid-19 sigue su camino en el Senado con el monto propuesto por el Gobierno

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó este miércoles una indicación presentada por el Ejecutivo para reponer el monto del Bono Covid-19, cuya tramitación se había entrampado durante la última jornada.

Con este acuerdo, el bono de 50 mil pesos por carga familiar estará destinado a quienes reciben tradicionalmente el bono marzo.

Esta decisión se tomó en una segunda votación, ya que el senador Álvaro Elizalde (PS) la rechazó y Jorge Pizarro (DC) y Ricardo Lagos Weber (PPD) se abstuvieron.

Lagos Weber explicó que "este mismo proyecto va a volver a la Cámara de Diputados y yo puedo intuir que tal vez van a terminar poniendo más recursos".

"La solución que se le propone al ministro, para que todos nos sintamos parte, como se hizo en la reforma tributaria, es bien sencilla, acá se contemplan 130 millones de dólares para este bono", dijo.

El senador precisó que "lo que se propone es que, junto a otras medidas anunciadas, de un fondo de 2.000 millones de dólares, del fondo de cesantía, se resten algunos recursos de ésos y se pongan acá para complementar este bono".

Buscan que no se pague sólo una vez

El senador Pizarro, presidente de la instancia, expuso que "el ministro de Hacienda se comprometió con nosotros a entender que, producto de la grave situación del país y como vayan evolucionando los hechos, seguramente vamos a tener otros bonos más, y ésa es la razón de fondo por la cual le decíamos que es mejor hacerlo ahora, de una vez, precaviendo lo que viene después. La decisión, en términos financieros, es del Ejecutivo".

Otra parte del acuerdo en la comisión fue mantener la eliminación de la frase que dice que se pagará solo una vez el bono, abriendo la puerta para un nuevo pago en los próximos meses. En tanto, preliminarmente el Ejecutivo se comprometió a revisar más adelante si es necesario entregar otro bono similar.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI) recalcó que "no quiere decir que sea el único bono que se va hacer, así lo ha planteado y lo ha explicitado el ministro en varias ocasiones".

"Creo que dentro de un esfuerzo muy grande que se está haciendo como país y como gobierno, creo que esto se adecua a un espíritu secuencial que este tipo de enfermedades y de este tipo de dramas requiere", dijo.

El debate en la Sala del Senado se iniciará a las 15:00 horas de este miércoles.

Dispar situación de otros proyectos sobre automovilistas

La Sala del Senado también aprobó más temprano el proyecto de ley que extiende por un año la vigencia de las licencias de conducir. La iniciativa irá a tercer trámite en la Cámara Baja, debido a que los senadores introdujeron un cambio: el texto apuntaba a las licencias que vencen este año, sin embargo, la modificación beneficiará a todas.

En tanto, dio su primer paso en el Senado el proyecto que extiende de octubre de 2019 al mismo mes del año actual la vigencia de la revisión técnica, debido a que, tras el estallido social, una importante cantidad de plantas han estado cerradas. No obstante, en la Cámara, donde será visto ahora, hay voces que estiman que una medida de este tipo puede representar un riesgo para la población.

✅Aprobado I Senado despacha proyecto de ley, iniciado en moción, que prorroga las revisiones técnicas de los vehículos motorizados. Pasa a la @Camara_cl para su segundo trámite constitucional. #COVIDー19Chile #Cuidemonostodos — SenadoChile (@Senado_Chile) March 25, 2020

Además, la Cámara Alta declaro inadmisible la iniciativa que faculta a los concejos municipales para prorrogar la obtención o renovación del permiso de circulación vehicular. Debido a las discrepancias entre ambas cámaras, deberá ir a comisión mixta: se plantea una propuesta alternativa de que no haya multas a quienes circulen con el permiso vencido o no al día. Pero ya no podrá cambia el hecho de que los dueños de vehículos sí o sí deberán contratar el Seguro Obligatorio.