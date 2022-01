Comisión de Constitución del Senado votará este martes proyecto de indulto a presos del estallido social

Este lunes la Comisión de Constitución del Senado comenzará a debatir el proyecto de indulto a los presos del estallido social, con una votación que se encuentra fijada para el martes.

La iniciativa, que lleva varios meses estancada, cumplió su plazo para el ingreso de indicaciones, por lo que debe seguir su tramitación, la que no es vista con muy buenos ojos por parte del oficialismo.

El senador Rodrigo Galilea (RN) manifestó que "en el Senado creo que no están los votos para aprobar un proyecto de indulto tal como está, pero es probable que se presenten otras alternativas. Se ha hablado algunos de amnistiar, es decir, simplemente decir que no hubo delito o que no se cometió delito para un montón de personas, pero eso tampoco nos parece razonable".

"Acá nos tenemos que hacer responsable de la cosa y la violencia nunca puede ser una herramienta de transformación social", recalcó.

Gendarmería cifró en 144 las personas que llevan entre seis meses y dos años en prisión preventiva por hechos relacionados a las manifestaciones de 2019, quienes se verían beneficiados con esta ley.

Durante la semana pasada, el diputado Giorgio Jackson, integrante del equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, se reunió con la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, oportunidad en la que se comprometió a retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado.

El abogado Jaime Fuentes manifestó que en caso de un rechazo de la iniciativa, buscarán otras alternativas para pedir la libertad de los detenidos, indicando que "nosotros hemos mencionado en reiteradas ocasiones que si la ley no se llegase a aprobar y se rechaza en la comisión, que esperemos no sea así, o se rechaza en la Sala, nosotros vamos a seguir estando movilizados y vamos a tener que apuntar a otras medidas u otras posibles soluciones para la libertad de los presos políticos".

"Se está conversando con la Convención Constitucional, se está conversando con el Presidente electo, ahí habría que verlo en su momento", adelantó.

"Entendemos, que por procedimiento legislativo, que si se rechaza en la comisión pasa de todas maneras a la Sala, entonces ahí nos quedaría también una batalla que dar dentro del Senado con respecto a la ley", dijo.