Comisión Especial del Senado aprobó nueva prórroga del estado de excepción para la macrozona sur

La Comisión Especial del Senado aprobó esta mañana la décimosexta prórroga del estado de excepción constitucional para la macrozona sur, con 29 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Si la medida es ratificada por la Cámara Baja, ésta comenzará a regir entre el 10 y el 25 de febrero.

En paralelo, también se modificó el proyecto de reforma constitucional que la semana pasada aprobó el Senado y rechazó la Cámara, que -inicialmente- buscaba extender la medida 15 a 35 días, pero ahora se redujo a 30.

Esta iniciativa será votada durante la tarde de este lunes. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, expresó que el Gobierno apoya la moción ya que el mismo Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y las policías "necesitan planificar lo que se va a desarrollar con mayor tiempo (...), luego de más de 16 veces de prórrogas de estados de excepción".

"Ese es uno de los argumentos que justifican que el Gobierno apoye esta moción y, en segundo lugar, después de 15 días normalmente las condiciones de seguridad en la zona no han cambiado y, por lo tanto, se requiere de un periodo más largo para poder proveer al Parlamento de información que sea útil para tomar una decisión tan relevante como prorrogar o no un estado de excepción", enfatizó.

JOUANNET: RECHAZO A 35 DÍAS OCURRIÓ "POR EL DISCURSO DE LA MINISTRA DEL INTERIOR"

Respecto al primer proyecto de extensión a 35 días, el diputado independiente Andrés Jouannet manifestó que este no fue aprobado "fundamentalmente por el discurso de la ministra del Interior, Carolina Tohá, que desde Izkia Siches no se escuchaba un llamado de atención al Parlamento".

"Parece que a ella no le gusta que le mejoren los proyectos de ley, le llamó la atención a los diputados y se perdió por un voto. Pero ojo, varios de los que se perdieron nunca votan por esto, que son los partidarios del Gobierno, pero que votan siempre en contra del estado de excepción, y de eso tiene que preocuparse el Ejecutivo, que ordene su coalición más que llamarle la atención al Parlamento", recalcó.

OPINIONES DIVIDIDAS PARA REFORMAR Y EXTENDER DE 15 A 30 DÍAS

Respecto a la dispiosición en la cámara baja para aprobar una nueva prórroga, el diputado Marcos Ilabaca (PS) destacó que "ha sido una herramienta útil y me gustaría que esto se extendiera a la Región de Los Ríos, cuestión que el Gobierno no ha aceptado, pero no por ello voy a negarme a apoyar una iniciativa como esta".

Sobre la extensión de la medida a 30 días, "me parece que es un plazo prudente y espero que ambas iniciativas que se voten hoy sean aprobadas", indicó el parlamentario.

En tanto, Henry Leal (UDI) aseguró que está "disponible para apoyar el estado de excepción que se renueve en 15 días, (pero) no va estar mi voto disponible para una nueva reforma a la Constitución. No me prestaré para eso; mi voto no va a estar para que se tramiten leyes exprés".