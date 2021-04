23:47 - | El próximo paso es la emisión del informe respectivo, el cual será revisado y votado este martes por el pleno de la Cámara de Diputadas y Diputados y luego por el Senado. %uD83D%uDD34 Humo blanco: Comisión mixta despachó reforma que aplaza elecciones y vuelve al pleno de la Cámara y del Senado #CooperativaEnCasa https://t.co/TmwAVCk0FB pic.twitter.com/nxTVJD6txU — Cooperativa (@Cooperativa) April 6, 2021

23:47 - | Nuevo avance en la instancia: Ultimo punto de la comisión mixta que suspende las elecciones: se repone la franja televisiva para la segunda vuelta de Gobernadores Regionales @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) April 6, 2021

23:29 - | Incumbentes: Comisión mixta aprobó retorno a sus cargos de los alcaldes que aspiran a la reelección hasta el próximo 15 de abril #CooperativaEnCasa La comisión mixta aprobó el retorno de los alcaldes según la norma, es decir algunos días hasta el próximo 15 de abril @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) April 6, 2021

22:42 - | Aún no hay humo blanco: El regreso de los alcaldes entrampa el debate en la comisión mixta que ve la reforma para postergar las elecciones de este fin de semana @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) April 6, 2021

21:54 - | Uno de los puntos más controvertidos del debate: Comisión mixta entró al debate de si los alcaldes regresan a sus cargos @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) April 6, 2021

21:53 - | Nueva fecha de comicios incluye suspensión de campaña: Comisión mixta repone prohibir los aportes a las campañas mientras éstas estén suspendidas @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) April 6, 2021

21:20 - | La reforma para postergar las elecciones es analizada en la Comisión Mixta: La comisión mixta sesiona para postergar las elecciones de este fin de semana. En tabla

1- feriado irrenunciable para el comercio (se repuso)

2 - prohibición de aportes a candidatos (en debate)

3- retorno de alcaldes

4- franja televisiva para Gores en segunda vuelta@Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) April 6, 2021

18:43 - | Votación en particular del proyecto de postergación de las elecciones: Se rechaza franja televisiva para la segunda vuelta de Gobernadores

18:40 - | Votación en particular del proyecto de postergación de las elecciones: Se rechaza que los alcaldes retornen sus alcaldes durante este periodos (a favor 45, en contra 91)

18:39 - | Votación en particular del proyecto de postergación de las elecciones: Se rechazó la prohibición de aportes de campaña por el periodo de suspensión

16:42 - | Votación en particular del proyecto de postergación de las elecciones: Se rechazó el feriado obligatorio para los días 13 y 14 de mayo por falta de votos al referirse a una reforma constitucional (82 a favor, 43 en contra)

15:52 - | La Sala del Senado despachó a la Cámara de Diputados, para tercer trámite, el proyecto que aplaza las elecciones de abril : A las 16:30 horas se retoma el debate Se levanta la sesión. A las 16:30 se realizará una nueva sesión para analizar el proyecto que posterga las elecciones al 15 y 16 de mayo. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) April 5, 2021

15:49 - | Sala del senado también rechazó transporte gratuito para las elecciones

15:49 - | Sala del senado rechazó que los candidatos no puedan ser panelistas o entrevistados en medios y, además, los alcaldes retornen a sus cargos

15:49 - | Sala del Senado aprobó la prohibición de campaña pagada en medios, plataformas digitales y redes mientras dure la suspensión de la campaña y que exista una franja televisiva para la segunda vuelta de Gobernadores Regionales

14:41 - | Carolina Goic (DC) recalcó que "estamos postergando las elecciones justamente por una situación excepcional en materia sanitaria por la pandemia y lo lógico es que los alcaldes de todos los colores políticos puedan volver a sus cargos".

14:41 - | Senador Francisco Huenchumilla (DC) dijo que "van a mandar a los funcionarios como candidatos, van a ir a terreno como candidatos. No veo de que manera debería desdoblarse, entonces hay una ventaja injusta respecto de los incumbentes y por lo demás pensar que los que están subrogantes no pueden hacer la tarea como corresponde es pensar que todos los subrogantes son una tropa de incapaces"

14:33 - | Senado rechazó que alcaldes puedan volver a sus cargos producto del aplazamiento de las elecciones

12:53 - | [En Vivo] Alcalde de La Florida, Rodolfo Carter: Con este nivel de mediocridad del Congreso y de improvisación del Gobierno, no se dan cuenta de que le están pavimentando el camino al autoritarismo #CooperativaEnCasa

12:49 - | Alcalde Rodolfo Carter y eventual suspensión de jefes comunales por prórroga de elecciones: Estamos con arresto domiciliario, no podemos salir a ningún lado #CooperativaEnCasa

12:47 - | Alcalde Rodolfo Carter y prórroga de elecciones: Es el festival de la improvisación... El alcalde es como el capitán del buque, ¿es razonable que no estén a la cabeza de la organización en el momento más crítico de la historia? #CooperativaEnCasa

12:35 - | Sala del Senado aprobó incorporar una indicación que también prohíbe la propaganda en aplicaciones web hasta el 28 de abril #CooperativaEnCasa

12:09 - | La propaganda electoral pagada en medios online se suspenderá, pero las apariciones de candidatos en medios de comunicación se mantienen, luego de que no se lograra el quórum para impedirlas #CooperativaEnCasa

11:50 - | La Sala aprobó con 28 votos suspender la propaganda electoral pagada en medios online, plataformas digitales y redes sociales

11:23 - | El Senado sigue votando, en particular, el proyecto que posterga las elecciones para mayo, y que también debe ser visto para tercer trámite esta tarde en la Cámara Baja

11:23 - | Senadora Ximena Rincón, candidata presidencial DC y presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, explicará a los diputados de su partido algunas dudas por eliminación de artículos y concordar una postura común de cara a la votación de esta tarde en la Cámara Baja

11:22 - | Diputados y diputadas de la oposición realizan reuniones virtuales de coordinación de cara a la sesión de la Cámara, que tiene como propósito pronunciarse sobre los cambios que le realizó el Senado al proyecto de apoyo económico a la clase media

10:57 - | La Sala votará ahora la suspensión hasta el 28 de abril de la propaganda electoral pagada de las próximas elecciones en todo medio de comunicación

10:40 - | Senado aprueba que el 15 y 16 de mayo sean feriados irrenunciables, para facilitar el sufragio de los trabajadores del país #CooperativaEnCasa Sala del Senado respalda que los días de las elecciones sean feriados irrenunciables. Sigue en revisión y a contrarreloj reforma que cambia fecha de elecciones @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) April 5, 2021

10:20 - | El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, respaldó que se elimine aquel párrafo, que se votará ahora en Sala y requiere 29 votos favorables

10:20 - | Luz Ebensperger (UDI) propone suprimir el inciso que hace del 15 y 16 de mayo feriados irrenunciables, señalando que esto "va a producir un grave daño" a la economía #CooperativaEnCasa

10:12 - | Varios senadores de oposición dijeron estar a favor del fondo de lo propuesto por Alejandro Navarro (País Progresista), pero que esto no tiene relación con el centro de la reforma que prorroga las elecciones

10:10 - | El Senado descartó permitir a mayores de 16 años votar en las elecciones de convencionales y en el Plebiscito de salida del proceso constituyente #CooperativaEnCasa

22:00 - | Un vez despachada del Senado, la reforma para aplazar las elecciones deberá ser ratificada por la Cámara de Diputadas y Diputados, en su tercer y último trámite constitucional, en una sesión programada para las 13:00 horas, según confirmó esta noche el presidente de la mesa de esa corporación, el diputado Diego Paulsen (RN).

21:31 - | La Sala continuará a las 09:30 horas de este lunes analizando en particular las indicaciones presentadas.

21:29 - | Con 40 votos a favor y 2 abstenciones de los senadores Francisco Huenchumilla y Jorge Pizarro, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de reforma constitucional que posterga para el 15 y 16 de mayo las elecciones. APROBADO %u2705 | Conoce el detalle de la votación del proyecto que posterga las elecciones, que fue aprobado en general por el Senado.



Mañana en sesión especial se votará el proyecto en particular. — SenadoChile (@Senado_Chile) April 5, 2021

20:58 - | Aplazamiento de las elecciones: Ministro Rodrigo Delgado espera que el debate en el Senado "entregue equidad, transparencia y tranquilidad a los candidatos" #CooperativaEnCasa

20:42 - | Previo a la votación en general de la postergación de las elecciones, el ministro Rodrigo Delgado descarta ante el Senado que la medida sea "un fracaso", y defiende el proceso de vacunación #CooperativaEnCasa

20:40 - | Ministro Paris al Senado: Hasta este domingo hemos vacunado al 45% de la población con al menos una dosis #CooperativaEnCasa

20:37 - | Ministro Paris al Senado: El esfuerzo ha sido máximo, estamos pasando por una situación de gran recarga, con una ocupación de camas muy alta y un gran sacrificio del personal de salud. Les pido que aprueben la postergación de las elecciones

20:32 - | Ministro Paris y el pronóstico para el 15 y 16 de mayo: "Suponemos que vamos a tener menos casos. No hay una certeza absoluta, sin embargo, en Israel se observó una caída después de lograr vacunar a más del 40% de la población"

20:01 - | Senado comenzó a ver el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional, que posterga las próximas elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes por motivo del Covid-19

19:56 - | Ministra Rubilar tras avance del proyecto de #BonoClaseMedia: Esperamos que la Cámara de Diputados tenga el mismo espíritu del primer trámite, para que se despache mañana a ley y se publique el día martes #CooperativaEnCasa

19:50 - | Ministro Cerda tras despacho del proyecto de #BonoClaseMedia desde el Senado: Hemos podido avanzar y mañana vamos a tratar de llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados. Vamos a ir a dialogar #CooperativaEnCasa

19:33 - | Tras el receso, el Senado discutirá y votará la postergación de las elecciones a mayo #CooperativaEnCasa

19:32 - | Luego de más de nueve horas, el Senado despachó a tercer trámite el paquete de ayuda económica presentado por el Gobierno, que incluye la entrega de un bono clase media, créditos blandos y mejoras al IFE, entre otras medidas

19:30 - | #BonoClaseMedia: Por 18 votos a favor, 22 en contra y una abstención, el Senado rechazó los incisos 2 y 3 del artículo 8, que delimitaban sus condiciones y declaraba su compatibilidad con el IFE de enero y febrero, pero como complemento

16:14 - | Senado aprueba, con 22 votos a favor y 19 en contra, la votación separada respecto a la delimitación y condiciones del #BonoClaseMedia. Gobierno hace reserva de constitucionalidad #CooperativaEnCasa

15:17 - | Senado debate si admite o no votar indicación de votación separada respecto a los límites del Bono Clase Media.

14:50 - | Senado aprueba con 24 votos a favor y 16 votos en contra indicación del senador Navarro que buscaba evitar limitar "por una sola vez" el proyecto de Bono Clase Media #CooperativaEnCasa

14:25 - | Senado discute en particular el Bono Clase Media: En estos momentos una indicación presentada por el senador Navarro

14:22 - | Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda: La ley tal como queda va a permitir el bono en este caso y no para entregar otros adicionales en el futuro

13:05 - | Alejandro Navarro (PRO) por Bono Covid: Necesitamos un apoyo real de acceso universal, que la gente no tenga incertidumbre, lleno de letra chica, yo me voy a abstener porque no satisface las expectativas #CooperativaEnCasa

13:02 - | Mesa del Senado descartó algunas indicaciones presentadas esta jornada porque están fuera de plazo y, una de ellas, es inadmisible

12:50 - | Senador Alejandro Guillier votará a favor del Bono Covid: Los gestos simbólicos a esta altura no sirven, porque este proyecto ayuda a la gente #CooperativaEnCasa

12:45 - | Senador Juan Ignacio Latorre (RD) se sumó a la decisión de la bancada socialista y se abstendrá del Bono Covid: Son beneficios que llegan a la gente, pero hay que buscar otras alternativas #CooperativaEnCasa

12:32 - | Senadora Adriana Muñoz (PPD) insistió en una renta mínima universal y pidió al Gobierno no trabar el tercer retiro, pero aún así, dijo que votará a favor "porque creo que es un avance" del Bono Clase Media #CooperativaEnCasa

12:30 - | Senador Juan Pablo Letelier (PS): La motivación de nuestra abstención es porque se está reiterando la letra chica del Gobierno y excluye de manera tramposa a la gente, queremos que llegue a más gente #CooperativaEnCasa

12:12 - | Senadora Carmen Gloria Aravena votará a favor del Bono Covid : Hemos ido mejorando, hay cosas que faltan. Yo todavía espero que tengamos soluciones más allá del tercer retiro

12:06 - | Jaime Quintana (PPD): "Me gustaría no aprobar esta idea de legislar", pero reconoció un avance "no despreciable" entorno al Bono Covid, por lo que afirmó que votará a favor

12:02 - | Senador David Sandoval (UDI) votará a favor: Estamos frente a una situación tan extrema y toda esta ayuda, creo que más que abstenerse, es hoy día entender que hay que avanzar

11:55 - | Senadora Isabel Allende (PS) dio a conocer que la bancada "optó por la abstención" del Bono Covid: Este país tiene condiciones para endeudarse más, es voluntad que este Gobierno no muestra #CooperativaEnCasa

11:49 - | Senador Jorge Pizarro (DC) votará a favor del Bono Clase Media: Uno puede corregir, pero negarse a la idea de legislar, me parece que es la peor de las señales #CooperativaEnCasa

11:38 - | Senador Claudio Alvarado (UDI): Es un buen proyecto, que con la contribución del Congreso puede ser mejorado (...) Voy a botar a favor de esta iniciativa

11:32 - | Senador independiente Pedro Araya señaló que votará a favor "porque sin duda es una ayuda", aunque a su juicio queda espacios de mejora

11:25 - | Senador Iván Moreira (UDI) por Bono Clase Media: Es injusto decir que el Gobierno ha hecho poco, pero es insuficiente por la magnitud de la crisis (...) No hay duda que podrían ser más, pero lo importante es que lleguen #CooperativaEnCasa

11:14 - | Senadora Ximena Rincón (DC) por Bono Clase Media: No vamos a rechazar, lo vamos a aprobar. Hicimos lo que pudimos, pero es el Gobierno el que no considera a quienes quedan fuera #CooperativaEnCasa

11:07 - | Carlos Bianchi (Ind.): "Esto no alcanza a resolver el problema real y por eso no tengo duda que tendrá que avanzarse -que no es lo mejor- que es el tercer retiro (...) no me puedo negar en esta línea"

10:59 - | "Este proyecto es una protección muy importante para millones de familias, para millones de personas y por eso los senadores de RN votaremos favorablemente esta iniciativa", dijo el senador José García Ruminot

10:58 - | Ministro Cerda señaló que "venimos con mucha esperanza de que esto se pueda aprobar en la Sala y eso nos permita pasar a la Sala de la Cámara de Diputado" y agradeció la sesión del domingo: "Denota el sentido de urgencia que tenemos por entregar estos mayores beneficios"

10:51 - | Al Congreso llegaron los ministros de la Segpres, Juan José Ossa; de Hacienda, Rodrigo Cerda, y la titular de Desarrollo Social, Karla Rubilar %uD83D%uDD35Sesión de Pascua: El Senado comienza a trabajar este domingo, analizando postergación de elecciones y bono Clase Media.



Al llegar al Congreso, el Ministro Rodrigo Cerda dijo estar %u201Cesperanzado en que se pueda aprobar además una ampliación del actual IFE%u201D. @Cooperativa pic.twitter.com/9TQg2UyUpc — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) April 4, 2021