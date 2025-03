Dando "garantías" al oficialismo, Ossandón llegó a la presidencia del Senado

Manuel José Ossandón (Renovación Nacional) se convirtió este miércoles en el nuevo presidente del Senado gracias al apoyo del oficialismo, que con sus votos le dio la ventaja frente a Felipe Kast (Evolución Política), quien reaccionó denunciando un "quiebre de la unidad" de la derecha.

El representante de la 7ª Circunscripción llegó a la testera de la Cámara Alta con 28 de los 50 votos posibles, mientras que el fundador de Evópoli -postulante oficial de Chile Vamos- solo logró 21.

Con Ricardo Lagos Weber (PPD) como vicepresidente, reemplazan a los salientes José García Ruminot (RN) y Matías Walker (Demócratas).

"Efectivamente, hubo un acuerdo de la centroizquierda de apoyar al senador Ossandón", dijo el timonel PPD, Jaime Quintana.

"Ossandón es una persona de derecha: él se ha retratado como es, no va a cambiar sus principios por esto, pero es una persona más transversal y nos da garantías de que ese liderazgo puede ser más conducente a entendimientos, a acuerdos en este tiempo para el Senado, y también en tiempos electorales", agregó Quintana, señalando que "el equilibrio con Ricardo Lagos Weber (como vicepresidente) habla bien de la institución".

"El año pasado se cometió una injusticia"

El resultado de la votación de hoy tiene su génesis en acuerdos, desacuerdos y elecciones previas.

En 2022 hubo un pacto entre la UDI, Evópoli y el oficialismo para la dirección del Senado, que permitió la llegada a la presidencia del entonces senador y hoy ministro del Interior Álvaro Elizalde. En dicho entendimiento no participó Renovación Nacional.

Tal acuerdo no se cumplió el año pasado, porque cuando le correspondía presidir la Cámara Alta al PPD, la derecha sumó los votos de los senadores de Demócratas Ximena Rincón y Matías Walker (exdemocratacristianos) e instaló en la testera al RN José García Ruminot.

Ahora, en el oficialismo dicen que votar por Ossandón y poner en la vicepresidencia a Ricardo Lagos Weber fue una forma de "reparar" lo que ocurrió en 2024.

"Nuestro sector entendía que el año pasado se cometió una injusticia por dos senadores (Rincón y Walker) que intentaron tomar otro camino y que lo mantuvieron hasta el día de hoy. Aquí, claramente, la centroizquierda más la DC dan garantías de gobernabilidad al país", mientras que la derecha, "al parecer no (lo hace)", sentenció el senador Jaime Quintana.

Recriminaciones en la derecha

Manuel José Ossandón recibió el apoyo de todos los senadores y senadoras oficialistas, y también de la Democracia Cristiana.

También logró algunos respaldos de representantes de la derecha, como los senadores Juan Castro y Rojo Edwards, del Partido Social Cristiano; María José Gatica, de Renovación Nacional; y Carmen Gloria Aravena, del Partido Republicano.

Francisco Chahuán, de RN, fue la única abstención de esta votación.

"Ésta es una muestra más de un defecto histórico de la derecha chilena, que nos ha pasado en innumerables ocasiones y va a seguir pasando, porque en la derecha las ambiciones personales siempre son más importantes que el camino conjunto", criticó el senador Luciano Cruz-Coke, de Evópoli.

En la misma línea se pronunció el derrotado Felipe Kast: "Hoy día celebra la izquierda, porque, sin tener los votos (para triunfar), logró sumar tres, cuatro votos para hacerse de la presidencia del Senado. Creo que eso, claramente, es un triunfo en esta pequeña pasada, pero que a la larga nos divide como sector", se quejó.

"Al final los proyectos personales, como decía el senador Cruz-Coke, no ayudan. Hacia el futuro, independiente de las razones que haya tenido algún grupo de parlamentarios de la centroderecha para aliarse con la izquierda -en particular la senadora del Partido Republicano Carmen Gloria Aravena, y también el senador Rojo Edwards del Partido Social Cristiano- creo que tenemos que mantener a Chile Vamos, y al sector, ojalá, lo más unido posible", agregó Kast, que en 2017 enfrentó a Ossandón en una primaria presidencial que terminó ganando Sebastián Piñera.

Los senadores de Evópoli acusaron una primacía de "las ambiciones personales", en desmedro del proyecto colectivo de Chile Vamos. (Foto: ATON)

"El Senado no será plataforma electoral para nadie"

En su primera intervención como segunda autoridad de la República, Ossandón agradeció el apoyo de los senadores de izquierda, pero enfatizó que "votaron por uno de derecha".

"Yo soy de derecha, pero voy a trabajar como siempre lo he hecho. No es que ya no sea de derecha, como dicen; todo lo contrario. Asumo este desafío creyendo firmemente que éste debe ser un año de acuerdos, de diálogos honestos y de un respeto mutuo", señaló el exalcalde de Puente Alto.

"Sé que éste es un año electoral y que va a traer tensiones, pero quiero ser muy claro como presidente: el Senado no es ni será una plataforma electoral, ni para mí, ni para nadie... Todos saben que mi candidata es Evelyn Matthei y lo seguirá siendo, pero eso no va a afectar ningún centímetro de mi neutralidad", aseguró.

Qué pasa con las comisiones

Aparte de la mesa del Senado, otro tema a resolver a la brevedad es la integración de las comisiones, que incide en el avance de los proyectos de ley.

El senador Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) dijo a este respecto que, a su juicio, se tiene que seguir respetando el acuerdo adoptado en 2022.

"Yo siempre he entendido que uno era el acuerdo de la mesa y otro es el acuerdo de las comisiones. De hecho, el acuerdo de las comisiones lo firmamos todas las bancadas, incluido Renovación Nacional, que el año 2022 no fue parte del acuerdo de la mesa", recordó.

"Me parece que, por el buen funcionamiento del Senado, las comisiones deberían operar en base al acuerdo administrativo del año 2022", dijo el extimonel RD.

"Sí hay un tema pendiente con la Comisión de Hacienda: siempre ha sido un acuerdo tradicional que la Comisión de Hacienda y de Constitución la presiden, de manera alternada, uno del oficialismo y uno de la oposición, y en la Comisión de Hacienda le correspondía este año a la Democracia Cristiana. Como Ximena Rincón renunció a la Democracia Cristiana, ahí hay una disputa que está pendiente", explicó Latorre.