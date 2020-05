El Senado aplazó de nuevo la votación del proyecto que limita la reelección

El Senado nuevamente aplazó este miércoles la votación del proyecto de ley que establece un límite a la reelección de parlamentarios y otras autoridades, luego que no se llegara a acuerdo para ser tratado durante la sesión de la tarde, decisión que provocó cuestionamientos de quienes promueven esta iniciativa.

Los senadores, en sesión histórica, ya que se realizó de manera totalmente telemática, aprobaron como primer punto de la tabla el proyecto de ley de portabilidad financiera, considerado por sus promotores como clave en el marco de la situación que vive el país por la pandemia de Covid-19.

De aprobarse la retroactividad en la reelección, trece senadores no podrían repostular a un nuevo período en el Congreso, por lo que el senador de Evópoli, Felipe Kast criticó que "no se pudo discutir ni votar, como se había acordado, porque muchos dilataron los proyectos anteriores para que éste no se pudiera ver".

"Tenemos que estar atentos porque, según la información que tenemos, hay muchos que quieren votar en contra y probablemente se rechace, porque no quieren que se aplique esta norma para ellos y quieren que esta norma empiece a funcionar recién en 16 años más. Esto es inaceptable, es mala política", añadió el ex ministro.

Al final no se pudo hoy... no quisieron votar en el #Senado el límite a la reelección de parlamentarios y todo indica que la retroactividad (afecta a los q estamos hoy en el congreso) se va a rechazar. Algunos quieren poner el reloj en 0 y q esto opere recién el 2032. Increíble! pic.twitter.com/vpwG0Jbm8A — Felipe (@felipekast) May 20, 2020

En tanto, el PPD Felipe Harboe también calificó como "lamentable" la situación y acusó de utilizar "argumentos increíbles" a quienes permitieron que esta iniciativa no se votara este miércoles.

Lamentable, argumentos increíbles y debates laaaargos para evitar que se discuta y vote límite a reelección. #limiteretroactivoahora https://t.co/s6XJREPw93 — Felipe Harboe B (@felipeharboe) May 20, 2020

En tanto, el senador Alejandro Guillier apuntó que "estamos con tantos proyectos de urgencia, que tienen que ver con la situación que está afectando a las familias, para sacarlos rápido, que ponerse a discutir cosas de los parlamentarios, que igual se pueden hacer una semana antes, una semana después, incluso un mes antes o un mes después, por qué vamos a aprobar los límites a la reelección ahora".

Tras este impasse, la iniciativa tendrá que ser vista el viernes o la próxima semana, en una sesión especial que tendrá que ser citada para analizar exclusivamente este proyecto.

La propuesta establece que los diputados tengan un máximo de dos reelecciones, es decir 12 años en el cargo, y que los senadores puedan optar a sólo una reelección, para sumar como máximo 16 años en el cargo, por lo que no podrían volver a postular al mismo cargo: