Extenso viaje de senadora Núñez fuera del país abre debate sobre cambio en legislación

El extenso viaje fuera del país de la senadora Paulina Núñez (RN) ha generado debate al interior del Congreso sobre las ausencias de parlamentarios y una posible modificación a la legislación sobre este tema.

Según publicó La Tercera, Núñez viajó el 24 de septiembre a España, con el fin de terminar un magister de Gobierno y Cultura de las Organizaciones en modalidad presencial en la Universidad de Navarra, salida que fue aprobada por el Senado.

Entre los cuestionamientos que han surgido se encuentra que Núñez recibió en octubre su dieta bruta de más de siete millones de pesos.

El senador Pedro Araya (independiente) dijo que "las asignaciones parlamentarias se pagan en la medida en que los parlamentarios están ejerciendo el cargo. Debiera haber un pronunciamiento del consejo si procede o no que se le pague. El Senado no debiera por qué estar pagando asignaciones para alguien que no ejerce el cargo".

Por su parte, el senador David Sandoval (UDI) manifestó que "en materia de viajes he sido bastante reiterativo en la urgencia que hay de crear un protocolo nuevo de procedimiento de ausencias. Entiendo que la senadora Núñez no está en un viaje tradicional que hacen los senadores, está en una situación personal. Si estoy en una actividad que no tiene nada que ver con mi labor técnica y profesional, se genera estas situaciones que aparecen como privilegios que son absolutamente innecesarios".

Núñez también pide cambios

Al ser consultada sobre el tema, Núñez dijo que "hace dos años, cuando inicié mis estudios presenciales siendo diputada, lo hice pidiendo permiso al pleno y sin goce de sueldo. Eso es lo que corresponde, y además, así lo contempla el reglamento interno de la Cámara. Es un master en gobierno que yo pagué evidentemente".

"Ahora, que regresé a finalizar el postgrado, se me autorizó por el pleno salir por más de 30 días y cuando quise que fuera sin goce de sueldo se me respondió que no era posible y se me debía pagar mi dieta. En ese momento indiqué que la devolvería a mi regreso. En el Senado esa opción no existe, no está en su normativa, y sin duda es una cuestión que hay que establecer", agregó.

La parlamentaria recalcó que "es necesario que el Congreso se adapte a las nuevas exigencias y avance hacia emparejar las condiciones con el resto del aparato público, en que sí están normados los permisos académicos sin goce de remuneraciones. Y por cierto que voy a respaldar toda iniciativa que vaya en esa línea, pudiendo presentar una reforma a propósito que yo lo viví".