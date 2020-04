Gobierno anticipa nueva propuesta de rebaja de la dieta parlamentaria y de altas autoridades del Estado

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció que el Gobierno creará una comisión que planteará una nueva alternativa para llevar a cabo la rebaja de la dieta parlamentaria y de las altas autoridades del Estado.

Ante críticas del oficialismo, el Ejecutivo debió retirar su propuesta ingresada el lunes, que consistía en eximir de la reducción transitoria al Presidente, ministros y subsecretarios, y que su sueldo fuera fijado mediante un Decreto Supremo de Hacienda cada cuatro años.

Sin embargo, el secretario de Estado confirmó que seguirán de cerca la tramitación a través de esta nueva instancia, que estará al alero de la Comisión de Constitución del Senado.

La idea es "poder concordar una fórmula entre el Parlamento y el Ejecutivo, y poder tener una propuesta y una solución de Estado a este tema, que es de alta relevancia para el país", detalló Blumel.

Cabe recordar que es un proyecto de reforma constitucional, por lo que requiere de 26 votos en la Sala del Senado, y si se hacen modificaciones a lo obrado antes por la Cámara -que es lo más probable-, el proyecto deberá volver a una tercera revisión de los diputados.

El senador Alfonso de Urresti (PS) planteó que "lo que hemos solicitado es cooperación desde el punto de vista si algún aspecto de la tramitación de la ley requiere el patrocinio del Ejecutivo. Yo creo que si el ministro del Interior puede colaborar en eso, bienvenido, pero es la Comisión de Constitución, con sus cinco integrantes, que a partir de mañana, se va a abocar a esta discusión".

Breve reapertura del plazo de indicaciones

En tanto, durante la reunión de comités de este miércoles se presentó la solicitud de extender el plazo de indicaciones. El senador Guido Girardi (PPD) reconoció haber pedido tres semanas más, lo que no fue acogido.

Sin embargo, se acordó reabrir el caso que venció este lunes solo por una hora hasta este mediodía, pues se sabía, por ejemplo, que el socialista Rabindranath Quinteros quería añadir una propuesta.

"La idea fue construir un acuerdo de todos los senadores, pero no se va a ampliar el plazo después de haber tenido una conversación con la Comisión de Constitución más todos los comités", señaló Girardi.

Incluyendo la retirada propuesta del Gobierno, hasta el lunes se ingresaron 32 indicaciones, más la que se pudiera agregar este miércoles, por lo que mañana jueves la Comisión de Constitución comenzará su trabajo de revisión particular.

El senador Felipe Kast (Evópoli) pidió que la reforma "se vea lo antes posible y con la mayor celeridad posible", y dijo esperar que su contenido garantice sueldos competitivos para los empleados públicos.

"Hay que hacer una 'muralla china' entre la realidad de los que son funcionarios políticos y los técnicos, y en los técnicos creo que deben tener sueldos competitivos para que lo público no sea mediocre", remarcó.

En relación con la duración del debate, el senador Rodrigo Galilea (RN) dijo que "no me atrevería a dar un tiempo, más en un tema tan sensible por resolver, creo que también en esta ocasión no solamente hay que resolver el tema de la dieta, también es probable, y lo conversamos hoy día con el comité, que se le de una vuelta a cómo manejar presupuestariamente el tema de las asignaciones sean platas derechamente del Senado y no que estén asignadas a cada senador en particular".