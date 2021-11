Goic, único voto opositor contra el cuarto retiro, presentó denuncias por amenazas y amedrentamientos

La senadora Carolina Goic (DC), única integrante de la oposición que ayer votó contra el cuarto retiro de ahorros previsionales, denunció haber recibido amenazas y amedrentamientos a través de las redes sociales, y llamó a enfrentar la "tiranía" de estas plataformas digitales y la influencia que están teniendo en el debate político.

Desde el equipo de la legisladora confirmaron a Cooperativa que hizo llegar los antecedentes a la Policía de Investigaciones. Entre las palabras que se han dirigido en su contra, incluso hay insultos alusivos al cáncer que padeció.

"Cada una de las amenazas que he recibido, fundamentalmente a través de redes, las he denunciado a la PDI, porque creo que en esto no podemos normalizar las amenazas: no puede ser que una persona por opinar como le parece en conciencia, tenga que enfrentar amenazas", reprochó.

En ese marco, comparó y alertó: como legisladora "tengo la ventaja de poder hacerlas y que se investiguen, pero también me pongo en los zapatos de muchas personas que hoy enfrentan esta situación que cada vez más se da en redes sociales".

Asimismo, en una entrevista con La Segunda, detalló que las amenazas han apuntado hacia su familia y a sus bienes. Recordó ya haber recibido mensajes de ese tenor cuando fue candidata presidencial en 2017, pero que en el último tiempo, "en general, han sido en torno a los retiros, en proyectos complejos, en decisiones complejas".

Ante ello, "tenemos que marcar con claridad el límite, no puede ser que normalicemos que alguien esté expuesto a la funa, a la furia de las redes sociales", exhortó, advirtiendo: "Me resisto a que se legitime la funa, tenemos que recuperar la capacidad de dialogar con argumentos, reconociendo nuestras diferencias y, a partir de eso, generar acuerdo. Y en el mundo político tenemos que dar el ejemplo".

En ese sentido, Goic expresó su preocupación por la "evidente influencia que están teniendo las redes sociales en las discusiones del Parlamento", instando a que "la política tiene que ser capaz de enfrentar la tiranía de las redes sociales: además, muchas veces la discusión es artificales y no necesariamente representa a la mayoría de las personas".

"Sé que hay parlamentarios que revisan sus redes sociales y de acuerdo a eso van cambiando su opinión", lamentó la senadora, apuntando que ella, por su parte, cree "mucho más en la política de las convicciones, que defiende sus argumentos, pero además en el desafío de generar puentes con la ciudadanía", resaltando que en la discusión de la Ley Nacional del Cáncer, que ella impulsó, "fue la primera que abrimos a la participación ciudadana".

Además, fustigó aquellas voces que le atribuyen haber votado contra el cuarto 10% para defender a las Administradoras de Fondos de Pensiones. "Ayer un diputado lo decía. Yo lo emplazo a que me dé una sola frase donde yo haya hecho una defensa. Lo que yo he hecho es una propuesta responsable que termina con el sistema de AFP, pero terminar con el modelo de AFP no significa terminar con los ahorros previsionales de los trabajadores. Hagámonos responsables de lo que decimos", sostuvo Goic.