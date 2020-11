19:31 - | Senador Felipe Harboe (PPD) sobre el rol del ex ministro del Interior en el paro camionero: Víctor Pérez "actuó mal, pero ello no constituye una infracción constitucional" #CooperativaEnCasa

19:31 - | Senador García Huidobro (UDI) rechaza la acusación constitucional contra el ex ministro Víctor Pérez en sus tres capítulos #CooperativaEnCasa

19:30 - | Senador Alejandro García Huidobro (UDI): "Estoy absolutamente convencido de que lo que hizo (Pérez) como ministro fue acorde a la legislación. No se puede afirmar lo mismo del accionar de, por ejemplo, grupos de ciudadanos en Plaza Baquedano"

19:23 - | Senador García (RN) rechaza la acusación constitucional contra el ex ministro Víctor Pérez en sus tres capítulos: "Los cargos son profundamente injustos y no se ajustan a la verdad" #CooperativaEnCasa

18:56 - | Senador Carlos Bianchi (Ind.) y paro camionero: Pérez "decidió no actuar, siendo los chilenos testigos de cómo una agrupación se organizó a lo largo del país para interrumpir el libre tránsito y el normal abastecimiento, poniendo en peligro la salud de las personas"

18:47 - | Senador Juan Ignacio Latorre (RD): "No es achacable una responsabilidad directa" al ministro Pérez por el lanzamiento del adolescente desde el puente Pío Nono, "pero tiene una responsabilidad política" #CooperativaEnCasa

18:30 - | Senador Coloma (UDI): "No me hace sentido que uno pueda sustanciar responsabilidades a un ministro que ayudó a construir paz social. Hubo errores, como todas las cosas en la vida, pero nos zafó de una grande"

18:27 - | Senador Juan Antonio Coloma (UDI): En la acusación contra Pérez "no hay hechos que ameriten" enjuiciarlo políticamente, "sino que una idea de generar un escenario" en su contra #CooperativaEnCasa

18:02 - | Senador Guillier aprueba la acusación contra Víctor Pérez en sus tres capítulos y advierte: "Hay que dar señales de que quien asuma el Ministerio del Interior tiene que poner orden a Carabineros y que no pueden seguir muriendo chilenos"

18:01 - | Senador Alejandro Guillier (Ind., cercano al PR) critica el rol de Víctor Pérez: ¿Cómo puede asumir un ministro y no saber sus funciones? ¿Por qué le echa la culpa a otro ministro? Eso nunca lo había visto #CooperativaEnCasa

17:56 - | Senadora Ebensperger (UDI) rechaza la acusación constitucional contra Víctor Pérez en sus tres capítulos: "No tiene ningún fundamento jurídico que la sostenga" #CooperativaEnCasa

17:48 - | A juicio de la senadora Luz Ebensperger (UDI), el ex ministro Víctor Pérez ha sido acusado "injustamente" #CooperativaEnCasa

17:44 - | Senador Sandoval (UDI) rechaza la acusación constitucional contra Víctor Pérez en sus tres capítulos: "No se dan las condiciones señaladas por los acusadores" #CooperativaEnCasa

17:44 - | Senador David Sandoval (UDI) respalda gestión del ex ministro Pérez y hace un llamado al mundo político: Las trincheras no le sirven a nadie. Sólo a los extremos, que ven en ellas una oportunidad para exacerbar las odiosidades

17:35 - | Senador Montes (PS) aprueba la acusación constitucional contra el ex ministro Víctor Pérez en sus tres capítulos #CooperativaEnCasa

17:25 - | Senador Kenneth Pugh (Ind., cercano a RN) tacha de "débiles" los argumentos entregados por los acusadores contra el ex ministro Víctor Pérez #CooperativaEnCasa

17:21 - | Senador Durana (UDI) rechaza la acusación constitucional contra el ex ministro Víctor Pérez en sus tres capítulos #CooperativaEnCasa

17:16 - | Senador José Miguel Durana (UDI) respalda a Víctor Pérez y fustiga "uso y abuso" de los libelos acusatorios: "Los efectos de una sucesión injustificada de acusaciones no son otros que impedir la gobernabilidad" #CooperativaEnCasa

17:15 - | Senadora Provoste (DC) aprueba la acusación constitucional contra el ex ministro Víctor Pérez en sus tres capítulos #CooperativaEnCasa

17:14 - | Yasna Provoste (DC): El error de derecho lo cometió evidentemente el ex ministro Pérez al desconocer que no puede delegar las funciones y atribuciones propias de su cargo y que no puede dejar de velar por el orden público #CooperativaEnCasa