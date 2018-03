Huenchumilla criticó al Gobierno: El Presidente vino con el garrote a La Araucanía

El senador Francisco Huenchumilla (DC) criticó en Cooperativa el rol del Presidente Piñera en la presentación de la Ley Antiterrorista en La Araucanía, planteando que viajó a la zona "con el garrote" tras haber tenido una disposición distinta en conversaciones previas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario aseveró que "conversamos antes que asumiera el Presidente Piñera con el nominado ministro don Alfredo Moreno, que llegó con muchos poderes a La Araucanía y conversamos en un tono que a mí me pareció bastante adecuado, en orden a buscar un gran acuerdo para La Araucanía".

"Después de eso, vemos que viene el Presidente Piñera acá y no viene con la zanahoria y el garrote, sino que solo con el garrote", agregó.

"Esto tiene un efecto político malo para el gobierno, porque dejó al ministro Moreno totalmente invisible. Entonces, de lo que se habla aquí es de la política antiterrorista del gobierno de Piñera y los grandes acuerdos que iba a encabezar el ministro Moreno pasaron a mejor vida", planteó el ex intendente.

Para Huenchumilla, la buena disposición "se ha caído por errores del gobierno, porque tu no puedes plantear grandes acuerdos nacionales, llamar a todo el mundo a revivir esta política y después simplemente irte por la libre paralelamente anunciando todos los grandes temas y tomando decisiones sin tomar en cuenta al que anteriormente dijiste que querías grandes acuerdos".

"El gobierno tuvo un buen comienzo, pero cuando echó a andar el automóvil, inmediatamente cometió los errores respectivos y hoy día esa política está bastante en entredicho", añadió.

El senador recordó que "hace 20 años que estamos aplicando medidas policiales, tribunales, la Ley Antiterrorista y todas las otras leyes y el problema no se ha terminado, porque yo siempre he señalado que esa no es la receta, esa receta fracasó".

"Si el gobierno vuelve a insistir que esto es un problema policial, de delitos, hay un problema de violencia política, pero el problema de fondo es político y mientras no entremos a las causas de fondo, me temo que va a ser más de lo mismo", manifestó.