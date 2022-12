Ministra de Justicia y nuevo revés en el Congreso: Con tanta dispersión es imposible darles en el gusto a todos

La ministra de Justicia, Marcela Ríos (Convergencia Social), lamentó el nuevo revés que sufrió el Gobierno luego de que el Senado rechazara ayer a su segunda carta para fiscal nacional, esta vez Marta Herrera, y reprochó que "no todos estuvieron a la altura" de mostrar una trato institucional "deferente" en el proceso.

La secretaria de Estado ha sido una de las señaladas tras la segunda derrota del Ejecutivo en tres semanas, que se sumó a la negativa que le dio la Cámara Alta a fines de noviembre al primer nominado, José Morales.

Esta jornada, replicó a las voces parlamentarias que en las vísperas acusaron un "nulo acercamiento" de La Moneda para sociabilizar el nombre elegido para proponer como líder del Ministerio Público.

"Primero, quiero decir muy enfáticamente que hemos hechos todas las conversaciones sistemáticamente", aseguró Ríos, sin embargo, "ningún candidato tenía todos los votos de todas las bancadas y para nosotros es imposible cuando hay tanta dispersión y diferencia de opiniones, y pueden observarlo en ambas votaciones".

En ese marco, "es imposible en eso darles en el gusto a todos y cada uno de los senadores", puntualizó.

Pero también criticó que "las instituciones siempre deben mantener una posición deferente y cordial, y los senadores ayer plantearon su preocupación porque no todos estuvieron a la altura de ese trato".

SENADO PIENSA EN REPETICIÓN DEL PROCESO: WALKER PIDE "CONSENSO"

En los pasillos del Senado se habla de dos asuntos: el primero, la necesidad de revisar el mecanismo constitucional para la búsqueda de la persona más adecuada para ejercer como fiscal nacional, evaluando que los candidatos no tengan que rendir un "examen" ante la Cámara Alta, un espacio político y no judicial, una etapa que podría estar desincentivando la participación; y la opción de que el proceso se asimile al de la Alta Dirección Pública.

El otro tema, que en lo inmediato se debe buscar un acuerdo político para evitar un tercer rechazo para una institución que lleva casi tres meses sin un fiscal nacional titular.

"Estos nombramientos requieren un acuerdo entre el Presidente de la República y el Senado, de hecho así lo establece la Constitución. Yo espero que a partir de esta nueva derrota pueda haber humildad y alturas de miras por parte de los tres poderes del Estado, de no tratar de imponer el nombre favorito de cada uno, sino que llegar a un consenso", instó el senador Matías Walker (Demócratas, ex-DC).

Por su parte, el oficialista Esteban Velásquez (FRVS) defendió que "los ministros y las ministras han hecho la pega que les han encomendado, y conversan y plantean los temas que públicamente se conocen, de las características, el currículum, el desempeño y más allá de eso no se puede hacer".

"Lo otro es ya entrar en otros negocios y tratativas poco dignas, que escapan a toda lógica y que si vamos a repetir sería un segundo capítulo Abbott", advirtió.

BORIC: MOSTRAR DEBILIDAD DEL ESTADO FACILITA A LOS DELINCUENTES

El Presidente Gabriel Boric, en tanto, volvió a criticar al Senado por esta segunda negativa, a propósito de que hoy presentó la primera Política Nacional contra el Crimen Organizado (PNCO) del Estado de Chile.

Afirmó que el rechazo de la nominación para fiscal nacional es una "grieta" que favorece el actuar de los delincuentes: "Cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado -y, permítanme decirlo, creo que lo que ha hecho el Senado ayer es demostrar una debilidad en materia de la Fiscalía Nacional- se termina facilitando la acción de los delincuentes y eso es algo que no podemos permitir".

"Tenemos que actuar todos en pos de un bien común, salir de la pelea chica", advirtió en La Moneda el Jefe de Estado.

OPOSICIÓN EN LA CÁMARA BAJA PIDE SALIDA DE RÍOS

Donde llegaron más lejos en la búsqueda de culpables políticos fue en la Cámara de Diputadas y Diputados, con la UDI y RN apuntando directamente contra Ríos.

El jefe de la bancada gremialista, Jorge Alessandri, opinó que "los ministros se dividen entre los que sirven y los que no; y la ministra de Justicia, para la pega de ministro de Estado, de tramitación y nombramientos, no está sirviendo, y para Chile es una injusticia no tener cabeza en la Fiscalía Nacional".

"Le pedimos al Presidente de la República que le pida su cargo a la ministra, que dé un paso al costado. Es el momento de poner a una persona que tenga las competencias", emplazó Andrés Longton, jefe de la bancada de RN.

La ministra Ríos, por su lado, reiteró que "nuestros cargos están siempre a disposición del Presidente, y él siempre está evaluando; nosotros seguiremos cumpliendo nuestro trabajo hasta que el Presidente lo considere pertinente".

MINISTRA DE LA MUJER NIEGA "VETO" A ÁNGEL VALENCIA

Por otro lado, en su participación ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Ríos expuso que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha planteado reparos, los que -se presume- apuntan el abogado Ángel Valencia, quien figuraba inicialmente como uno de los favoritos, pero ha sido cuestionado por defender en el pasado a un juez de Garantía imputado por acoso sexual.

Consultada hoy al respecto, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, con evidente molestia, aclaró que las preocupaciones expresadas apuntaban más bien al trabajo del Ministerio Público y no a algún nombre en particular, negando que Valencia esté vetado por el Gobierno: "Como dijo ayer la ministra Ríos tres veces, lo digo de nuevo: no".

A fines de noviembre, Morales obtuvo 31 votos a favor y quedó a apenas dos de ser ratificado, y Herrera consiguió la última jornada solo 26 votos, más lejos aún del quórum requerido (dos tercios).

El proceso vuelve a la Corte Suprema, que tiene un plazo de 10 días para completar otra vez la quina de candidatos, dentro de la cual el Gobierno deberá elegir un nuevo nombre para proponer ante el Senado.