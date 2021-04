Oposición incumplió acuerdo e instaló a Navarro como presidente de la Comisión de DDHH del Senado

Polémica causó en la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta la designación del senador Alejandro Navarro (País Progresista) como nuevo presidente de la instancia, ya que esto incumple el acuerdo de administración del 2018.

La oposición aprovechó su mayoría en la comisión para elegir a Navarro en reemplazo de Juan Ignacio Latorre (RD), a pesar de que este 2021 le correspondería a Chile Vamos presidir la instancia, coalición que había resuelto poner al RN Francisco Chahuán en el cargo.

Sin embargo, la centroizquierda estimó que después del estallido social, y de la arremetida del Gobierno y las Fuerzas Armadas contra los contenidos editoriales de algunos medios -en particular del canal La Red-, no están las condiciones para apoyar a un senador de derecha en ese puesto, aunque insistieron que el veto no fue hacia la persona de Chahuán.

"Creemos sin lugar a dudas que en materia de derechos humanos no puede haber el secuestro de un sector determinado versus otro. Acá no pueden haber vetos éticos y morales para la presidencia de la comisión", cuestionó el RN tras la elección de su colega.

Por su parte, Navarro replicó que "estamos viviendo minutos muy complejos en la democracia en Chile con este hecho gravísimo de ayer", en relación con el escrito del Ejército al directorio de La Red.

"Es una regresión democrática que una parte de las Fuerzas Armadas emita una opinión criticando a un canal de televisión, es abiertamente deliberante, y no he escuchado ni una voz en el oficialismo, ni en el Gobierno que dé cuenta de este hecho grave", criticó el legislador.

En tanto, el senador Felipe Kast (Evópoli) reaccionó indignado y acusó de hipocresía a sus pares Adriana Muñoz (PPD) y Juan Ignacio Latorre por apoyar como presidente de esa comisión al "único senador en Chile que ha respaldado al régimen de Nicolás Maduro".