PPD tras perder el Senado: Hubo cierta ingenuidad de no tomarnos en serio la advertencia de RN

Tras la ruptura del acuerdo legislativo este martes en el Senado, el Partido por la Democracia (PPD) intenta reflexionar sobre sus errores que le llevó a perder la presidencia de la testera frente al RN José García Ruminot.

La tónica que ha marcado el día después de las votaciones de la presidencia de la Cámara Alto, ha sido de acusaciones entre el oficialismo y la Democracia Cristiana, y por otro lado Chile Vamos y Demócratas, ya que la derecha logró instalar a uno de sus candidatos cuando no le correspondía.

La situación fue duramente comentada por el Ejecutivo, apuntando que "cuando se rompe la confianza, como lo hizo la derecha ayer en el Senado, las instituciones se debilitan", dijo el Presidente Gabriel Boric.

En esa misma línea, la ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró que "lo que pasó ayer en el Senado es extremadamente grave, no tiene precedentes, nunca había pasado que habiendo un compromiso se beneficie un sector, de la parte que le conviene, y cuando le toca cumplir no lo haga".

"En política, en los poderes públicos, al igual que en las relaciones de pareja, de familia, en los lugares de trabajo, el valor de la palabra es la base de la vida en común", emplazó.

Sin embargo, reparó que "esto no afecta, quiero decir y quiero ser clara en eso que no son palabras de buena crianza, al senador García, porque en este acuerdo RN no participó".

REFLEXIÓN DEL PPD

Por su parte, el excandidato Pedro Araya acusó al Gobierno no haberse involucrado oportunamente en la discusión. No obstante, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) discrepó con Araya y señaló que lo sucedido no es un tema del Ejecutivo y pidió autocrítica a su partido.

"Ciertamente, las presidencias de las mesas tienen que jugar un rol más proactivo que el del común de los militantes y senadores, pero es un tema que el presidente del PPD y la mesa lo evalúen, porque claramente esto es un fracaso", señaló el parlamentario.

En ese sentido, el timonel Jaime Quintana (PPD) declaró que "creo que tenemos que hacer una reflexión también si acaso el haber presentado el nombre de nuestra bancada con mayor antelación pudiera haber cambiado lo sucedido".

Asimismo, señaló que "es probable que también haya habido –y es parte de la autocrítica nuestra- una cierta ingenuidad de no tomarnos en serio la advertencia que hizo el presidente de Renovación Nacional (Rodrigo Galilea) la semana pasada, cuando señala que ellos estaban forzando a la UDI a incumplir el acuerdo".

GARCÍA RUMINOT BUSCA TRABAJAR EN LA AGENDA DE SEGURIDAD

Ajeno a la polémica, el nuevo presidente del Senado, José García Ruminot (RN), declaró que le interesa trabajar con el Gobierno en la agenda de seguridad, concorada antes con la presidenencia de Juan Antonio Coloma (UDI), además de hacer realidad la ley de Sala Cuna.

En ese sentido, señaló que su presidencia es por un año y podría mantenerse el acuerdo legislativo, que contempla que el cuarto periodo lo tome Evópoli. "Es lo más probable, es algo que tendrá que conversarse con las 27 y los 27 senadores que participaron ayer de la votación", afirmó.

Pese a lo ocurrido ayer en la Cámara Alta, en las comisiones se ha respetado el acuerdo original en la renovación de su composición y presidencias. Por ello, la Comisión de Trabajo fue recompuesta y ahora tiene mayoría la oposición y su presidente es Iván Moreira (UDI), que conducirá la discusión de la reforma previsional.