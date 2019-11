Presidente del Senado se reúne con ministro Ward y dan por superado impasse

El presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), recibió este miércoles en su despacho en el Congreso al ministro secretario general de la Presidencia, Felipe Ward (UDI), tras el impasse del fin de semana por las declaraciones del secretario de Estado.

Después de que el nuevo titular de Segpres dijera que "por primera vez en mucho tiempo hay un Gobierno que se hace cargo de los problemas de la ciudadanía", la mesa de la corporación decidió suspender una reunión de coordinación que iban a sostener el lunes con el secretario de Estado.

Tras el encuentro de este miércoles, el ministro Ward dijo que "existió una preocupación legítima expresada por el presidente del Senado y también por otros senadores que hemos venido a conversar".

"Aquí tiene que haber un tono adecuado, que si en algún momento no he tenido un tono adecuado, por supuesto que estoy dispuesto a sumarme a las palabras que han expresado también otras personas en el sentido que todos tenemos que dar señales, todos tenemos que hacer gestos y yo he venido a hacer el mío", expresó.

"Cuando se cuida el tono se puede transitar bien"

Mientras que Quintana dio por superado el desencuentro con el ministro Ward, sosteniendo que "fue una situación puntual, fueron declaraciones que no cayeron bien en general en la oposición, pero entiendo también en algunos sectores del oficialismo".

"Eso se corrigió. Él mismo corrigió sus dichos y, por lo tanto, cuando se cuida el tono -este mundo en que el lenguaje genera realidades a veces que dificultan el avance- se puede transitar bien", manifestó.

Tras la reunión, el ministro Ward, integrante del comité político de La Moneda, fue consultado sobre la presentación que hizo un grupo de diputados de derecha pidiendo al Tribunal Constitucional (TC) destituir a 12 parlamentarios de izquierda.

El titular de Segpres respondió que no corresponde al Gobierno hacer un ejercicio de valor sobre el uso de las herramientas de fiscalización que emplean los parlamentarios.

En paralelo, este miércoles sesionó la Sala del Senado en horario extraordinario y, pese a que estaba en tabla, los parlamentarios no alcanzaron a ver el proyecto que limita la reelección, que sigue pendiente de aprobación en general en su segundo trámite.