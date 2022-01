Presos del estallido: Comisión de Constitución del Senado aprobó cambiar indulto a "amnistía"

La Comisión de Constitución del Senado aprobó el cambio de nombre del proyecto de indulto a los detenidos durante el estallido social al concepto de "amnistía", tras una indicación sustitutiva presentada por el senador Francisco Huenchumilla (DC).

Como explicó el parlamentario, este cambio busca simplificar la iniciativa, evitando dar nuevas facultades al Poder Judicial, que ya tiene potestades en esta materia.

"Está en el Código Procesal Penal, específicamente en el Artículo 250, donde se le dan facultades al juez para dictar sobreseimientos definitivos. Esa norma está vigente y yo creo que no habría que innovar en materia procesal... Es la tesis que yo sostengo: la propuesta mía simplifica, en el sentido de conceder la amnistía y de tener un catálogo de delitos", puntualizó Huenchumilla.

Respecto a los votos necesarios para el avance de la propuesta, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) recordó que "obviamente el actual quórum para aprobar el proyecto de ley (de indulto) implicaría 25 votos y ahí se requiere el voto de derecha, pero hay una indicación que se tiene que aprobar en la próxima sesión y que bajaría ese quórum a solo 22 votos; (de este modo) no requeriríamos, en esta ocasión, la concurrencia de la derecha".

En la mirada más general respecto a la controversia provocada por el proyecto, Latorre indicó que "se requiere reparación a las pymes que fueron afectadas en el contexto del estallido social, y también verdad, justicia, en materia de graves violaciones a los derechos humanos. Eso requiere acuerdos integrales también con los sectores democráticos de la derecha que quieran avanzar", destacó.

Por su parte, la senadora Luz Ebensperger (UDI), parte de la Comisión de Constitución, afirmó que no es partidaria, por ejemplo, de dar este beneficio a uniformados y que no quiere el avance de la iniciativa.

"Soy partidaria de no indultar o amnistiar a nadie que haya cometido un delito común en nuestro país, sea civil o sea uniformado, por lo tanto, yo no voy a cambiar de opinión. Una de las razones porque se presentan estas indicaciones sustitutivas, además están modificando el quórum, la oposición no requiere ningún voto de Chile Vamos", indicó la parlamentaria.

En esta línea, afirmó que esto es necesario en los casos en que "ya están condenados, y ese es el que podría requerir quórum, porque ellos ya no tienen la posibilidad de pedir al Tribunal de garantía una audiencia de revisión".