Provoste frenó en seco a Ossa por cuestionar al Congreso: "Si no va a ayudar, no sea un obstáculo"

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (Democracia Cristiana), criticó este miércoles por la noche que el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (SegPres), Juan José Ossa, pidiera públicamente que los diálogos que el Gobierno lleva a cabo con el Congreso para buscar una salida a la crisis sanitaria y política que vive el país a raíz de la pandemia sirvan, además, para fijar "mínimos comunes" sobre la forma en que se legisla.

"La agenda de mínimos comunes es un esfuerzo para llegar con apoyos universales a las familias y Pymes. No otra cosa. Ministro @juanjoseossasc, si desea continuar cuestionando atribuciones del Congreso quisiera decirle -con respeto- si no va a ayudar, al menos no sea un obstáculo", fustigó la titular de la Cámara Alta en un mensaje en su cuenta de Twitter.

La #AgendaDeMínimosComunes es un esfuerzo para llegar con apoyos universales a las familias y Pymes. No otra cosa. Ministro @juanjoseossasc, si desea continuar cuestionando atribuciones del Congreso quisiera decirle -con respeto- si no va a ayudar, al menos no sea un obstáculo. pic.twitter.com/Hr6L8xRKlS — Yasna Provoste (@ProvosteYasna) May 6, 2021

Más temprano, en diálogo con Radio Sonar, Ossa, uno de los designados por el Presidente Sebastián Piñera para liderar las conversaciones con los líderes del Congreso, evidenció la preocupación del Gobierno por una serie de proyectos de reforma constitucional que la oposición ha impulsado en el último tiempo, particularmente los retiros de ahorros previsionales, planteando que "estas conversaciones de 'mínimos comunes' tienen que también servir para acordar ciertos 'mínimos comunes' sobre la forma en que se legisla".

"No estoy poniendo ninguna cortapisa (...) pero tenemos que acordar algunas formas para que podamos tener la tranquilidad todos, de que lo que podamos consensuar realmente se cumpla", aseguró.

Ayer, la senadora Provoste recalcó en Cooperativa que para los parlamentarios "lo único que está presente" en el diálogo convocado por La Moneda "es que hagamos un instrumento que realmente cumpla el propósito, que llegue a la familia, que lo hagamos de una manera mucho más amplia de lo que ha sido ahora, en una lógica errada de la focalización que ha tenido el Gobierno y que la definición de los montos sea también una discusión con solvencia técnica".