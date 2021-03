Provoste prometió que ayudará con la "unidad de la oposición" y no tendrá "dobles lecturas"

La nueva presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), aseguró que como líder de la Cámara Alta "contribuirá con la unidad de la oposición", y que no tendrá "dobles lecturas", contra "la violencia como expresión política y las violaciones a los DD.HH.".

"El mensaje es muy claro, nuestra disposición es a dialogar, a avanzar en aquellos proyectos que logran restituir la paz social y estabilidad que se ha perdido en esta administración, porque se insiste en proyectos que dividen y no conectan con la crisis que viven muchos hogares", prometió la parlamentaria.



Provoste en entrevista con El Mercurio advirtió que su trabajo en relación con materia de pensiones será "terminar con el modelo de AFP, un modelo fracasado".



La autoridad presentó una agenda con proyectos la cual cuenta con algunas de iniciativa presidencial, en esta línea aseguró que su intención no es "invadir las facultades" del Gobierno, sino una "invitación muy clara al Presidente a acelerar la tramitación de iniciativas como la reforma al Código de Aguas que lleva 10 años en el Congreso, como bloqueo sistemático para que el agua no deje de ser un bien de mercado".



"O nada más cercano a las aspiraciones de la ciudadanía que la renta básica universal", agregó.



Respecto a los detenidos por violencia después del estallido social del 18 de octubre, Provoste es patrocinadora del indulto hacia los apresados, por lo cual advirtió "es mi lógica humanista cristiana y de garantizar el debido proceso" para revisar su "privación de libertad".