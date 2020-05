Proyecto que limita la reelección se vota este miércoles con posturas encontradas en los senadores

Una amplía discusión se avizora este miércoles en el Senado cuando se vote el proyecto que limita la reelección de parlamentarios, lo que podría significar la salida de 6 senadores y 37 diputados.

Al respecto, el senador Jorge Pizarro (DC), quien no podría repostular si se aprueba la iniciativa, dijo que "en un régimen político democrático es de la esencia que los electores son los que deciden si alguien sigue o no sigue y para eso están las elecciones, se evalúa la gestión del parlamentario. Si lo ha hecho bien, seguramente lo reeligen y si lo ha hecho mal lo cambian".

¿Sacar candidatos por secretaría?

"Yo voy a votar a favor, por eso te digo que este es un tema que no es blanco y negro. Seguramente muchos de los que lo han propuesto tienen un fin altruista y tal vez hay otros que por secretaría quieren inhabilitar a algunos para ocupar sus puestos, pero creo que finalmente ya tomamos ese camino y hoy día hay que implementarlo", dijo el senador Guido Girardi (PPD), quien tampoco podría volver a la Cámara Alta.

Ante ello, el senador Felipe Harboe sostuvo que "esos son argumentos construidos para efecto de tratar de defender algo indefendible. Yo he dicho en todos los tonos, no estoy disponible, no está en mi interés ser candidato a senador por la Región Metropolitana. Aquí no se trata de nombres, se trata de principios.

De aprobarse la iniciativa, la UDI sería una de las más perjudicadas pues 11 de sus diputados no podrían volver a postular y lo mismo correría para el senador Alejandro García-Huidobro.

Al respecto, el senador RN Francisco Chahuán dijo que el proyecto va más allá del cálculo electoral.

"Aquí tenemos que actuar por principios y sin sacar cuentas electorales. Lo más relevante es que encontremos una fórmula que acá se garantice que este intéres legítimo que hemos tenido para impulsar esta iniciativa de límite a la reelección, que es urgente y necesaria, no termine siendo utilizado por algunos para hacer una pasada de cuenta respecto de otros", afirmó Chahuán.