Senado le puso fecha a la votación del indulto a detenidos del estallido social

En medio de los emplazaminetos desde el oficialismo, el Senado le puso fecha a la votación del controversial proyecto de indulto de los detenidos durante el estallido social del 18 de octubre del 2019, que ciertos sectores consideran "presos políticos", todavía en su primer trámite constitucional.

Según La Segunda, los comités de la Cámara Alta decidieron dejar la discusión en Sala para la sesión del 2 de noviembre próximo.

La iniciativa (boletín 13941-17) fue ingresada el 9 de diciembre del 2020 por los senadores Yasna Provoste (DC), actual candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Alejandro Navarro y el frenteamplista Juan Ignacio Latorre (RD).

El objetivo de la propuesta es "conceder indulto general excepcional" para personas imputadas o ya condenadas por determinados delitos en "hechos ocurridos en protestas, manifestaciones o movilizaciones sociales, o con ocasión de ellas" entre el 7 de octubre del 2019 y la fecha de presentación del proyecto.

Según el primer informe de la Comisión de Constitución, el texto contiene normas que necesitan el voto a favor de la mayoría absoluta de los senadores, y otras que requieren quórum especial de cuatro séptimos, al tratarse de artículos de "rango orgánico constitucional por vincularse con materias relativas a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia".

Durante esta semana, y tras los hechos de violencia ocurridos en el marco del segundo aniversario del 18-O, el Gobierno emplazó a la oposición a retirar el texto. Asimismo, el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Sichel, llamó al Ejecutivo a darle suma urgencia al proyecto si es que los senadores opositores no lo sacaban de tramitación prontamente; algo que el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, no descartó, a fin de que la iniciativa se vote de manera rápida en el Senado, ya que, preliminarmente, no contaría con los apoyos necesarios para avanzar.