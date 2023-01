Senado votará este lunes designación de Ángel Valencia como fiscal nacional

Después de la polémica renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, este lunes el Senado decidirá si aprueba o rechaza la designación del abogado Ángel Valencia como fiscal nacional, lo que será el tercer intento por concretar un nombre propuesto por el Gobierno en el puesto.

Cabe recordar que este es el tercer intento del Ejecutivo por abrochar un nombre para este cargo, luego de los rechazos que dio el Senado a las nominaciones de José Morales, a fines de noviembre, y Marta Herrera, hace algunas semanas.

Antes del abogado, la ministra del Interior, Carolina Tohá, expone en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta los fundamentos del Gobierno para la elección de Valencia como su candidato a fiscal nacional.

"Esta definición coincide con una época en que las temáticas de seguridad están concentrando la mayor prioridad y atención ciudadana, y no podemos escabullir que esta definición la tomamos después de dos intentos que no fructificaron de nombres propuestos por el Presidente de la República. Este no ha sido un proceso fácil", reflexionó.

En ese sentido, la jefa de gabinete subrayó que "hoy tenemos la oportunidad de cerrar este capítulo y definir una persona que encabece el Ministerio Público que se haga cargo de las tareas tan importantes que hay que enfrentar desde ese cargo".

Posteriormente, Valencia hablará ante dicha instancia sobre su proyecto para liderar la Fiscalía por los próximos ocho años, lo que deberá ser respaldado por 2/3 de los senadores.

La votación se realizará en un tenso clima político tras la polémica por los indultos presidenciales, la salida de la ministra Ríos y las críticas del propio Presidente Gabriel Boric a la posibilidad de que Valencia no reciba los apoyos necesarios esta jornada.

A esto se sumó un reportaje en el que se acusaba al candidato a fiscal nacional de demandas en su contra por pensión alimenticias, las que fueron rechazadas por el aludido y sus hijos.