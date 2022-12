Senador Gastón Saavedra: "Debemos construir un camino de reformas graduales"

El senador Gastón Saavedra (PS) afirmó que tras la primera etapa de la era de Gabriel Boric como Presidente algunas personas "no quieren entender que ya no es el programa de las transformaciones profundas el que está en juego".

En la entrevista con Profundidad de Campos en TV Senado, el parlamentario se refirió a la elección de la primera vuelta presidencial, "donde el Presidente Boric salió segundo y ganó Kast: Esa es una seña clara de lo que el país estaba pensando".

"A partir de eso es que usted tiene que construir un camino más bien de reformas graduales que de posiciones maximalistas y abruptas que no nos llevan por el buen camino", sostuvo.

Saavedra aseguró que "no nos va a dar más tiempo para hacer tantas cosas", por lo que se requiere "generar consensos", lo que "le complica al Gobierno por la fragmentación que hay en la Cámara de Diputados".

En ese contexto afirmó que Boric "va a necesitar tener muchas habilidades, muchas capacidades de acuerdo, de ceder también algunas cosas". Y respecto a la "falta de gobernanza en la Cámara", añadió que amerita a una revisión legal de los requisitos para formar partidos, ya que "vamos a tener mucho de caudillismo y eso no nos sirve a la democracia".

El legislador socialista dijo que la administración de Boric en este primer año "ha tenido luces y sombras como todos los gobiernos". Además, valoró haber perfilado una alianza entre las diferentes fuerzas oficialistas en el reciente cónclave de cerro Castillo.

MORALES "NO ME DABA GARANTÍAS" PARA SER EL NUEVO FISCAL NACIONAL

Por otra parte, Gastón Saavedra reveló que su abstención en la votación de la fallida postulación de José Morales para presidir el Ministerio Público se debió a que el candidato escogido Boric "no me daba las garantías" de alguien que "no merezca dudas".

"A la larga el Presidente tuvo una segunda oportunidad en ese ámbito para elegir mejor", indicó. A su vez, señaló que esa fue la única vez en que no ha respaldado al Ejecutivo.

Finalmente, el parlamentario que preside la comisión de Derechos Humanos se refirió al rol del Instituto Nacional dedicado a la materia (INDH), organismo que "pasó por una situación política y no sindicó la responsabilidad en Sergio (Micco), que lo conozco de años: Esto tiene que ver con otros temas, ideológicos o de enfoque".

"El instituto no puede ser instrumentalizado; tiene que estar desde la sociedad civil cautelando los Derechos Humanos de todas las personas. No preguntando si usted pertenece a tal o cual filiación política", consideró.