Senador Pugh y debate sobre presos del estallido: "¿Cómo vas a indultar a un criminal?"

Luego de pasar por tres comisiones del Senado, la comentada moción para indultar a los denominados "presos del estallido social" deberá ser vista en general por la Sala. Ad portas de esa votación, el senador Kenneth Pugh (independiente cercano a RN) anticipó que es partidario de no intervenir en los procesos judiciales en curso.

"Primero hay que hacer justicia y dar a cada uno lo que merece. Tú no puedes interrumpir ese proceso, si no, no habría justicia", dijo el parlamentario en el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado.

En ese marco, el vicealmirante en retiro sostuvo además que, en términos técnicos, un indulto ocurre cuando ya se ha efectuado un proceso judicial; e independiente de la denominación de "amnistía", consideró que lo primordial sigue siendo conocer la verdad de lo ocurrido.

"Hay personas que están en una relación criminal, y ¿cómo vas a indultar a un criminal? Lo primero es la verdad, saber qué ocurrió y para eso (son) los procesos de justicia. No interrumpamos el debido proceso, es mi consejo", añadió.

CARRERA PRESIDENCIAL

Sobre las definiciones presidenciales en curso, el senador Pugh dijo respetar las primarias e inclinarse por Sebastián Sichel, abanderado de Chile Vamos, quien "con su independencia representa a más personas de las que uno cree"; sin embargo, también opinó sobre los otros nombres que se postulan a La Moneda.

"Boric le ganó a Jadue y esa fue la primera sorpresa y que bueno que haya sido así. En ese grupo que está bastante radicalizado digamos, más allá del Partido Socialista, existe una vocación democrática, el que hayan hecho primarias habla bien del proceso", valoró, destacando que "los candidatos que van a primarias quedan en mejores condiciones" puesto que permiten que las personas los conozcan.

Consultado sobre las opciones de Unidad Constituyente, Pugh tuvo múltiples elogios para la titular de la Cámara Alta, Yasna Provoste (DC).

"Mi olfato me dice que la presidenta del Senado lo ha hecho extraordinariamente bien, ella representa varios elementos que son difíciles de sustituir; junto a Narváez las dos son mujeres, pero también está el fondo de educadora que tiene la senadora Provoste y también su raíz diaguita. Es muy difícil de encontrar una candidata que resuma tantos elementos", expuso.

"Creo que le va a ir muy bien a ella y creo que efectivamente va a ser la persona que va a estar en la papeleta", añadió.

Pese a las loas que tuvo hacia la precandidata de la Democracia Cristiana, el senador reiteró que su preferencia es Sichel.

En el contexto electoral, también se posicionó partidario del voto voluntario, "porque es una expresión de la democracia en pleno: las grandes democracias establecidas tienen voto voluntario. Sigamos siendo voluntarios, eduquemos más a la población".