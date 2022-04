Senadora Campillai: "La ley de amnistía posiblemente no llegará a buen puerto"

La senadora independiente Fabiola Campillai, quien logró convencer al Gobierno de dar suma urgencia al proyecto de ley que otorga una amnistía a algunos presos del estallido social, admitió que es muy probable que ésta iniciativa sea rechazada por el Senado.

"La derecha definitivamente no quiere nada con ella. Ellos dicen que (los detenidos) son delincuentes que no pueden salir de las cárceles, pero nosotros pensamos diferente. Sabemos que esa ley de amnistía posiblemente no llegue a buen puerto, pero vamos a seguir luchando de muchas maneras", afirmó en el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado.

Pese a este pronóstico, pues se requiere al menos de un voto de la oposición para que no se caiga en la Sala del Senado, garantizó que "trabajaremos en ayuda de nuestros jóvenes que están en las cárceles, que son hartos, y vamos a seguir luchando".

La parlamentaria, que perdió tres de sus cinco sentidos tras ser impactada por una bomba lacrimógena en 2019, aseveró que "Carabineros no ha terminado de disparar" en las recurrentes protestas en Plaza Baquedano.

"Cada viernes hay personas con daños. No sabemos cuándo esto va a terminar pero sin duda no queremos más mutilados, no queremos más personas fallecidas. Queremos la paz en Chile y eso se tiene que lograr sacando a estos carabineros de donde están", urgió Campillai.

"LA PRENSA TRATA DE TIRAR A NUESTRA CONVENCIÓN AL SUELO"

La senadora reafirmó además su apoyo a la labor de la Convención Constitucional, estimando que "esta Constitución (en redacción) de todas maneras va a ser mejor que la que tenemos hoy", al tiempo que se sumó a quienes acusan una campaña mediática por el rechazo en el plebiscito de salida.

"Los canales nacionales y la prensa nacional burguesa están tratando de tirar a nuestra Convención al suelo y eso no lo vamos a permitir. Vamos a luchar para que esta Convención salga adelante y que en el plebiscito de salida pueda haber un apruebo y esto comience a cambiar", comprometió.

Su idea es "informar a la gente y las organizaciones, juntas de vecinos y todo lo que sea para que sepan realmente lo que es la Convención y que está haciendo".