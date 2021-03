Yasna Provoste asumió la presidencia del Senado con duro discurso contra el Gobierno

La senadora por Atacama Yasna Provoste (DC) fue elegida y ya asumió como nueva presidenta del Senado para el período 2021, en línea con el acuerdo administrativo de la oposición de 2018.

Provoste fue elegida por 24 votos a favor sobre los 17 votos que obtuvo el RN José García Ruminot, carta del oficialismo.

Según el acuerdo administrativo opositor, este miércoles debía asumir la senadora DC en la testera de la Cámara Alta, como ya sucedió, transformándose en la tercera mujer en ocupar el cargo.

Dentro del comité falangista ha sido la parlamentaria más dura a la hora de enfrentarse con el Ejecutivo, por ejemplo, en la Comisión de Educación.

De hecho, la saliente presidenta, la senadora Adriana Muñoz (PPD), quien dejó la mesa ayer martes, anticipó que es probable que la "falta de diálogo con el Gobierno en materias muy cruciales" se extienda durante el trabajo legislativo de este 2021.

Provoste alcanza la presidencia del Senado, segunda autoridad de la República, casi 13 años después de que la misma Corporación la destituyera como ministra de Educación y la inhabilitar por cinco años para ejercer cargos públicos al aprobar, en abril de 2008, uno de los capítulos de la acusación constitucional en su contra impulsada por la derecha, entonces oposición.

Junto a ella asumirá como vicepresidente su par DC Jorge Pizarro, quien fue confirmado por 24 votos a favor, versus los 18 de la UDI Luz Ebensperger, nombre propuesto por Chile Vamos.

Provoste destacó, además, que es la primera mujer mujer con ascendencia diaguita que asume el cargo.

DURO DISCURSO CONTRA GOBIERNO Y VIOLACIONES A LOS DDHH

En su discurso de investidura, volvió a marcar distancia con la actual Administración y abordó las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el estallido social. "No me siento humillada ni creo estar rebajando la investidura de este cargo cuando pido que esta barbaridad insensible e institucionalmente naturalizada, termine de una vez", emplazó.

También apuntó a la pandemia, en cuyo marco "la ciudadanía ha debido sobrellevar un estado constitucional de catástrofe, que sin haber logrado frenar la propagación de la pandemia, y por el contrario, la ha retrotraído a su peor momento, ha suspendido derechos civiles y políticos", cuestionó.

"Soy opositora al Gobierno del Presidente Piñera, creo que nuestro país merece más. Por eso haré todos los esfuerzos para contribuir a lograr la más amplia unidad de la oposición, para recuperar la confianza de la gente, y construir un Gobierno de mayoría", instó a las oposiciones.

Asimismo, "quiero hacer una invitación muy cordial al Presidente de la República: en este Congreso queremos legislar, dialogar y solucionar los problemas del Chile real. No deseamos una disputa permanente e inconducente sobre atribuciones del Ejecutivo y del Congreso relativas a urgencias y proyectos. Con convicción, en representación de la mayoría de este Senado promovemos avanzar hoy, no mañana, en materias que no deben seguir esperando", exhortó.

En ese sentido, llamó a La Moneda a promover la legislación de seis materias, entre ellas una "renta básica universal" para las familias afectadas por la crisis sanitaria, "acometer ahora ya los cambios profundos que requiere Carabineros", acoger las propuestas para terminar con el Crédito con Aval del Estado, y fortalecer Fonasa.

Esta jornada igualmente se concretaron cambios en comisiones del Senado, que resultan en la agenda legislativa que promoverá el Ejecutivo en su último año, sobre la reforma previsional, a Fonasa y de seguridad pública. Tomará protagonismo la DC: Francisco Huenchumilla liderará la Comisión de Seguridad; Carolina Goic estará a la cabeza a la Comisión de Trabajo, y en Hacienda, la candidata presidencial de la Falange, Ximena Rincón.

UDI PIDE "RESPETO" Y GOBIERNO ABOGA POR ACUERDOS

Reaccionó el senador UDI Juan Antonio Coloma, quien sostuvo que "el Senado está compuesto por gente diversa y somos igualmente electos, que necesita y merece ser respetada y representada".

"Y le pido que haga un esfuerzo especial por no transformar una institución tan importante en una trinchera política que genera violencia y odiosidades", agregó.

En tanto, el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, le aseguró a Provoste que contará "con que nosotros, en todas las materias que usted ha mencionado, seguiremos tratando de lograr acuerdos".

"Pero -puntualizó- siempre desde la cosmovisión que nos caracteriza y que obtvuo mayoría en la anterior elección presidencial".