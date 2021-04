Yasna Provoste descarta de plano una carrera presidencial: "Nuestra candidata es Ximena Rincón"

Pese al creciente protagonismo que ha tenido como presidenta del Senado, sobre todo por su rol en la tramitación del tercer retiro del 10% y su postura frente al Gobierno, la DC Yasna Provoste descartó de plano que esté pensando en una carrera presidencial.

"Quiero ser muy clara, mis colegas me han elegido para presidir el Senado en este período, tarea que he asumido hace algo más de un mes, en un contexto de crisis sanitaria, económica, social y también política. A esta tarea me comprometí", afirmó.

Asimismo, enfatizó, "nuestra candidata presidencial para las primarias de la oposición es la senadora Ximena Rincón, ella participó de un proceso de primarias (internas del partido)".

En esa línea, además, exhortó a que "junto a los otros candidatos y candidatas de la oposición logremos llegar a una candidatura única que represente en noviembre los anhelos de todas y todos quienes buscamos transformaciones importantes en nuestro país".

La irrupción de Provoste ha llamado la atención en la Falange, donde sus diputados descartaron que vaya a opacar la postulación de Rincón, nombre que aún no se posiciona con fuerza en las encuestas. De todos modos, en la DC vean a ambas como una "complementación", según dijo Gabriel Silber, subjefe de la bancada.