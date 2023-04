Senadora Campillai presentará una solicitud de desafuero contra la diputada Cordero

La senadora independienye Fabiola Campillai presentará una solicitud de desafuero contra la diputada María Luisa Cordero (de la bancada RN), luego que ésta última cuestionara la ceguera de la parlamentaria víctima de apremios ilegítimos durante el estallido social.

Campillai ingresará este jueves en la Corte de Apelaciones de Santiago una solicitud de desafuero contra Cordero, que tiene como finalidad dar lugar a la tramitación de una querella por el delito de injurias graves con publicidad.

Esto luego de los dichos negacionistas que formuló en su contra la siquiatra a finales de marzo. En el programa "Sentido Común" de la Radio El Conquistador, la doctora Cordero dijo que Campillai "tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes", acusando que "ella no es ciega total".

Tras este hecho, Campillai expresó que "esta es una nueva revictimización, en la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla". Ante ello recibió el apoyo transversal de sus pares en el Senado, como también del Gobierno y el Presidente Gabriel Boric, sin embargo, Cordero se negó a disculparse.

La hoy senadora sufrió el estallido de sus globos oculares y fracturas de huesos de cara y cráneo, producto de lo cual quedó ciega y perdió los sentidos del gusto y del olfato, luego de que el noviembre de 2019 -cuando era una ciudadana común- fue impactada por una bomba lacrimógena disparada por el entonces carabinero Patricio Maturana.

Maturana fue condenado en octubre del 2022 a 12 años de cárcel por el delito de apremios ilegítimos, sentencia confirmada en enero de este año por la Corte de Apelaciones de San Miguel.