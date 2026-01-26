Solari: Exclusión del FA y el PC en cita del Socialismo Democrático fue "una buena advertencia"

En El Primer Café, el exministro Ricardo Solari (Partido Socialista) y el dirigente Luis Ruz (Democracia Cristiana) comentaron este lunes la creciente fragmentación del bloque gubernamental, tras la reciente reunión entre el Socialismo Democrático y la Falange, una cita que marcó un hito al excluir deliberadamente al Partido Comunista (PC) y al Frente Amplio (FA).

Para Solari, actual presidente del Instituto Igualdad, este distanciamiento es el resultado de un proceso que decantó tras la "derrota contundente" en las presidenciales.

Según explicó el otrora titular del Trabajo, "que algunos sectores intentaran irresponsabilizarse de una legislación llevada adelante por el supremo Gobierno y firmada por el propio Presidente, militante de Frente Amplio, es un exceso y una falta total de lealtad con el proceso que hemos hecho en conjunto", en referencia a la polémica oficialista que generó la aparente influencia de la Ley Naín-Retamal en la absolución del excarabinero Claudio Crespo, imputado por el caso Gustavo Gatica.

"Eso tenía que quedar claro. Ese tipo de cosas también provocan sus efectos. Tampoco quiero extenderme desde ese punto para pretender que ese va a ser el modo de relacionarnos con el Frente Amplio; al revés, creo que es una buena advertencia", sentenció el exministro socialista.

Respecto a la relación con el PC, Solari subrayó que existen brechas profundas, especialmente en política exterior, que impiden una unidad ciega del sector: "Tenemos una diferencia con ellos en el tema de Venezuela y eso no es un hecho irrelevante; no podemos simplemente vivir en un cierto vacío de palabras", advirtió.

Finalmente, proyectó que "la coordinación principal en esta etapa que se inicia el 11 de marzo de la oposición va a ser en el Parlamento, en el Senado y en la Cámara de Diputados", asegurando que la cohesión del progresismo "requiere una narrativa y un relato súper actualizado".

Luis Ruz: Crítica a la conducción y "acción y reacción"

Ruz, presidente del directorio de Democracia y Comunidad, afirmó que "en ningún minuto la reunión fue con el propósito de hacerle un agravio al Presidente y tampoco en la lógica de excluir al PC y al FA", aunque reconoció que el equilibrio de fuerzas se rompió por la actitud de los bloques más radicales.

"Para ser franco, quien lanzó la primera piedra fue el PC y el Frente Amplio al establecer una oposición muy dura y radical al nuevo Gobierno sin consultarle a nadie; la política también tiene esto de acción y reacción", afirmó el intelectual DC, reivindicando la alianza con partidos de trayectoria histórica común "de muchos años".

El análisis de Ruz fue más crítico hacia la gestión en La Moneda, planteando que "el Presidente Boric se tiene que hacer cargo que no fue el jefe de Gobierno y el jefe de coalición que por lo menos habíamos visto en los partidos o en las coaliciones del mundo de la centro izquierda post dictadura. Creo que hubo un déficit político".

"No seamos cínicos: todos sabemos que durante estos cuatro años las discrepancias que hubo en el comité político; incluso, un comité político que funcionaba a media máquina: a veces no, a veces sí. Entonces, es evidente que ahí hubo un déficit político de conducción política del Gobierno respecto de sus partidos. Creo que también sería bueno que el Gobierno se hiciera cargo", sentenció.