Su cara lo dijo todo: Reacción de Helia Molina se hizo viral tras dudas de Gazmuri por vacunas

La diputada Ana María Gazmuri puso en duda la seguridad de la vacunación contra el Covid-19 en niños y adolescentes durante una sesión de la Comisión de Salud de la Cámara.

"Mi preocupación sigue siendo particularmente, los niños, niñas y adolescentes, los efectos adversos que han tenido las vacunas en ellos, eso es la información que necesitamos ver, porque aquí la miocarditis no es menor", dijo.

En este contexto, la diputada y ex ministra de Salud, Helia Molina, no pudo contener su reacción y negó con su cabeza ante los dichos de la actriz. También juntó sus dedos en un signo de no entender lo que decia Gazmuri.

"No son tan pocos, y eso es lo que pasa, por eso pedimos transparencia para poder mirar el detalle", insistió.

Cabe destacar que el informe estadístico de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) reportó que sólo el 0,01% de las dosis administradas a menores de 18 años durante el 1 de marzo y 31 de diciembre del año pasado correspondieron a ESAVI.

