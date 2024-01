Supuesta llamada de LarraínVial a asesor del Gobierno causa polémica en Comisión del Trabajo

Desde la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados solicitaron explicaciones al Gobierno tras la llamada a un asesor por parte, presuntamente, de uno de los socios de la compañía de asesoría e intermediación financiera Larraín Vial.

Esto se registró durante la sesión que se lleva a cabo esta jornada en el Congreso, cuando se encontraba exponiendo el asesor del Ministerio del Trabajo Cristóbal Hunneus.

Al momento de la exposición de la diapositiva, ingresa un llamado de Leonardo Suárez, cuyo nombre coincide con uno de los socios de Larraín Vial.

Cabe recordar que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, admitió que en la reunión a la que asistió en casa del lobbista Pablo Zalaquett había dos ejecutivos de dicha compañía, por lo que el diputado Henry Leal (UDI) pidió explicaciones públicas al Gobierno por la llamada telefónica.

"Justo cuando se está exponiendo recibe una llamada, se proyecta en la pantalla, y por un tema de transparencia quisiera preguntar qué vínculos tiene su asesor en materia de pensiones con esa entidad, que ha estado en la casa de Zalaquett, entidad que podría el día de mañana convertirse o postular a ser inversor privado, por ejemplo", cuestionó el parlamentario gremialista.

A lo anterior respondió la ministra Jara y criticó que "llevo dos años en esta Comisión y creo que esta es la quinta ocasión en la cual se trata de insinuar algo relativo a mi persona. Y tengo harta paciencia y lo hago por los pensionados de Chile, pero creo que ya es suficiente. Si no quieren votar a favor de la reforma previsional, no lo hagan. Pero de verdad creo que ya es suficiente".

Además, remarcó que "para la tranquilidad y dado que entiendo que no hay ninguna mala intención del diputado Henry Leal en asociar esta imputación, así como tampoco la ha habido las otras veces que me han acusado de otros cuatro delitos, escudándose en el fuero -porque las llevo contadas-, le voy a decir que no tengo ningún vínculo con esta persona, ni siquiera sabía quién era y ni siquiera me di cuenta cuando entró la llamada"