"The queen": Parisi confirmó que Jiles designó a Maltés y a Zandra Parisi en lista distrital

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, confirmó en Cooperativa que la diputada Pamela Jiles eligió a quienes la acompañarán en la carrera a la Cámara Baja en el distrito 12.

Junto a Jiles, también buscarán un cupo representando a las comunas de La Florida, Puente Alto y La Pintana, su marido Pablo Maltés, y Zandra Parisi, hermana del candidato.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Parisi dijo que "lo pidió la reina del Parlamento, doña Pamela Jiles, me dijo 'quiero hacer esto'. Para mí es la reina, she's the queen. Es una persona inteligentísima, con una fuerte personalidad, a mí me encantan las mujeres de personalidad fuerte, decididas, pero con un claro arraigo en la gente".

"Ella dijo 'permíteme hacer parte de la lista del distrito' a mí y a todos en la directiva regional, y nosotros dijimos 'you are the queen'. Ella hizo la lista", insistió.

Sobre posibles diferencias con Jiles, Parisi planteó que "me encanta, yo no quiero rodearme de yes men. Vamos a tener que negociar y conversar y poder llegar a acuerdos".

En relación con un posible nuevo retiro de las AFP, el candidato sostuvo qur "lo hemos hablado con ella, y ella sabe mi opinión y yo sé la de ella, y estoy seguro que vamos a llegar a un muy buen acuerdo".

Gobierno de unidad nacional

Sobre sus expectativas en caso de ganar la elección, Parisi adelantó que "nosotros vamos a trabajar con todo Chile, nosotros queremos ser un gobierno de unidad nacional. Chile no se divide en fachos y comunachos, como algunos quieren dibujar a Chile. Creo que hay gente muy capacitada en ambos sectores, izquierda y derecha tradicional, pero también hay mucho empleado público muy bueno que quiere una oportunidad".

"Según nuestras estimaciones ya estamos en tercer lugar, sobre el 17 y bajo el 22 por ciento, y creciendo", adelantó el líder del PDG.

"Chile es un país de centro, el péndulo no va a rebotar tan lejos", insistió Parisi.