Asesorías de Piergentili para Zalaquett y supuesta boleta falsa inquietan al PPD

Tras varios días de cuestionamientos en su contra, la vicepresidenta del PPD, Natalia Piergentili, se sinceró respecto a su vínculo con el exalcalde Pablo Zalaquett (UDI) ante la Comisión Política de la tienda la tarde del lunes.

Durante su intervención telemática, la extimonel reconoció que participó de dos reuniones en casa del actual lobista en 2022 y 2023, afirmando que no recibió pago por ellas. Y reiteró que una vez fuera de la presidencia del partido, se integró al equipo de trabajo de Zalaquett en noviembre pasado para realizar asesorías.

"Desde agosto de 2023, al dejar la presidencia del PPD, no soy sujeto de lobby y no tengo inhabilidad legal alguna para trabajar en cualquier actividad, ya que tampoco soy autoridad de Gobierno ni funcionaria pública", subrayó en la instancia, de acuerdo a La Tercera.

El actual timonel, Jaime Quintana, dijo no tener razones para no creer que mientras lideró la tienda, su antecesora no sostuvo ninguna actividad profesional en paralelo con sectores económicos.

SUPUESTA BOLETA FALSA

Por otro lado, Piergentili quiso despejar la eventual existencia de una boleta ideológicamente falsa, ya que consultada por Ciper, dijo haber prestado servicios y entregado la boleta de otra persona por "la necesidad de cuidarnos".

Al respecto, aclaró que "me refería a mi contraparte laboral, ya que lo que intenté expresar fue que por ética profesional yo no estaba obligada a mencionar a quiénes estaba asesorando".

"Entre la incertidumbre y la rabia, balbuceé respuestas que derivaron en frases que, asumo, son confusas. Por eso, los hechos ya ordenados y con la cabeza fría son los que preciso en la declaración que emito el mismo día viernes", aseguró la vicepresidenta del PPD.

En tal escrito, aseveró que "desde noviembre pasado, he prestado una asesoría periódica en políticas públicas a una asociación gremial, contratada por la empresa consultora del Sr. Zalaquett, actividad profesional lícita que he realizado en mi ámbito laboral privado, por la cual naturalmente he recibido una remuneración, la que se ha visto reflejada en las boletas respectivas".

"EL PPD NO TIENE NADA QUE VER"

Al cierre de la reunión, el senador Quintana relevó que "respecto de sus actividades privadas, personales, eso no está en la esfera del partido, porque en rigor, ella no actúa por encargo del PPD en esas conversaciones o eventualmente en esos contratos de trabajo con Zalaquett u otras personas".

"Quiero ser bien tajante: el PPD no tiene nada que ver en esto", insistió el presidente de la colectividad.

Respecto a las críticas hacia Piergentili, el timonel apuntó que "hay mucha gente que está opinando, pero más que hacer juicios respecto de lo que pasa en otros partidos, la verdad es que las reuniones en la casa de Zalaquett fueron bien transversales, fue mucha gente. Hay que ser cuidadoso con los calificativos que se dan en un tema que está en proceso".

Considerando que los más duros con su antecesora han pedido acciones partidarias en su contra, Quintana adelantó que una vez que la directiva cuente con todos los antecedentes del caso, evaluará pedir un pronunciamiento de la Comisión de Ética o el Tribunal Supremo.