Diputado RN: Más que pedirle la renuncia, la propia ministra Rojas podría dar un paso al costado

Ante la polémica de las reuniones de algunos ministros de Gobierno en la casa del lobista Pablo Zalaquett (UDI), el diputado Andrés Celis (RN) apuntó esta mañana que en el caso de la líder de Medio Ambiente, Maisa Rojas, ella misma debería dar un paso al costado porque perjudica al Presidente Gabriel Boric.

En conversación con el Diario de Cooperativa, el parlamentario señaló que "la Ley de Lobby es súper clara" en cuanto a los tipos de reuniones que se deben registrar, por lo que indicó que "pareciera que no hay una razón o fundamento que legitime esta extraña razón que no lo hayan sincerado en la debida oportunidad".

"Me extraña también para ministros que son políticos, que saben, la ministra (del Interior) Carolina Tohá sabe que cuando se junta con alguien como Zalaquett se tiene que registrar", apuntó.

No obstante, declaró que a su parecer "el caso más grave es el de la ministra (Maisa) Rojas, porque el decir que no conoce al exalcalde Zalaquett, el haber omitido dos reuniones anteriores y ahora haberlas reconocido, y estar en un Ministerio que es clave como es el de Medio Ambiente, lo contamina absolutamente y además contagia al actual Gobierno".

Respecto a la petición de la oposición para pedirle un cambio de gabinete "urgente" al Ejecutivo, el parlamentario Celis declaró que "no considera mala persona" a Rojas, pero reparó en que "perjudica al Presidente Boric, (mas) si quiere mantenerla, que la mantenga".

"Creo que (Maisa Rojas) viene de un mundo académico que no entiende bien cuáles son los parámetros, códigos o principios; no quiero hablar del tema ético o moral, hablo de los principios en política de cómo se debe actuar", planteó.

En ese sentido, dijo que "quizás no lo hizo con mala intención, pero lamentablemente lo perjudica (al Presidente Boric), entonces creo que más que pedirle la renuncia, ella misma podría dar un paso al costado".

"Yo la siento -por la percepción que me da cuando he estado con ella- un poco incómoda en el cargo. Cuando me ha tocado conversar, recorrer, caminar, hablar con ella, oír sus discursos, no la noto cómoda, porque tiene un perfil distinto al de ser una ministra. (Sin embargo) es política, aunque no le guste, es política", sostuvo.