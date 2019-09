Documentos muestran a José Antonio Kast como accionista de sociedades en Panamá

El ex candidato presidencial José Antonio Kast está en el centro de la discusión pública luego de que un reportaje aludiera a su participación en sociedades en Panamá, sin haberlas consignado en sus declaraciones de patrimonio durante sus 16 años como diputado, incluyendo la de 2017, como candidato presidencial.

Invitado al matinal "Bienvenidos", el presidente del Partido Repúblicano –en formación- aseguró que no fue ni es accionista de Foods & Merchandising Investments Inc, Latin America Real Estate Investments Co. S.A. y Austral Inversiones S.A.

"Mi familia tiene sociedades allá y también hay que decir que hasta el año 2000, esas sociedades tenían acciones al portador. Yo nunca he sido portador de una acción de una sociedad en Panamá. La diferencia es que muchas personas llevan sus recursos a un paraíso fiscal y pagan menos impuestos algunos. Aquí lo que se usó fue una manera de entrar a Estados Unidos", agregó.

No obstante, La Tercera publicó este lunes por la tarde las tres escrituras notariales oficiales en las que se muestra a José Antonio Kast, junto a su hermano Christian, como los únicos titulares de todas las acciones al portador de las tres sociedades antes mencionadas.

Estos documentos están disponibles en el Registro Público de Panamá y son escrituras idénticas que corresponden a una protocolización de las juntas extraordinarias de accionistas realizadas, por las tres firmas offshore el 11 de octubre de 2006.

Capital total de 36,5 millones de dólares

En esas actas quedó registrado que Christian Kast, en representación de su hermano José Antonio, modificó los estatutos de las sociedades creadas en 2003 para aumentar el capital de las firmas, el cual ese 11 de octubre llegó a sumar un total de 36,5 millones de dólares.

Estas escrituras revelan que los dos hermanos "son los titulares de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voz y voto" de las tres sociedades, no obstante los documentos no precisan qué participación tenía cada uno.

Aunque su familia asegura que no tiene participación en esas firmas actualmente, los documentos en Chile permiten suponer que fue accionista hasta al menos 2014, ello debido a que en sus declaraciones de patrimonio de 2013 y 2014 Kast declaraba tener el 10 por ciento de Empresas e Inversiones Bavaria Limitada; el 10 por ciento de Empresa e Inversiones Linderos Limitada y el 40 por ciento de Empresa e Inversiones San Miguel Limitada.

Accionista indirecto

Pero en esa fecha, y desde 2007, según el historial de esas sociedades que se pueden revisar en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, esas empresas eran controladas por las sociedades panameñas en un 98 por ciento.

Eso implica que José Antonio Kast no era accionista directo, como detallaron sus declaraciones de patrimonio, sino que lo era de manera indirecta, lo era necesariamente a través de las sociedades panameñas, señala el periódico.

Con todo, la ley obliga recién desde 2016 a declarar títulos en el extranjero.