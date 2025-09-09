Síguenos:
Tópicos: País | Política | Transparencia

Informe: Ningún diputado ha viajado al extranjero con licencia en la actual legislatura

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuéllar
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La revisión se realizó a todos los parlamentarios en ejercicio desde marzo de 2022.

 ATON
Un informe de la Cámara Baja, presentado este martes por el presidente del organismo, José Miguel Castro (Renovación Nacional), y el secretario general, Miguel Landeros, confirmó que ningún diputado del actual periodo ha viajado al extranjero con licencia médica para justificar su inasistencia a las sesiones.

La revisión se realizó a todos los diputados en ejercicio desde que comenzó la presente legislatura, el 11 de marzo de 2022.

El informe fue solicitado por la Corporación en el marco de una investigación que buscaba transparentar el uso de licencias médicas por parte de los parlamentarios.

Los resultados, que el mes pasado habían sido adelantados por Cooperativa con base en información de fuentes conocedoras del proceso, ratifican que no se han detectado irregularidades en este ámbito.

"Es un informe bastante explicativo de la situación de las licencias médicas, de la situación de las salidas del país. Hay debilidades del sistema producto de la naturaleza del cargo parlamentario, que es autoridad y no tiene el carácter de funcionario público", había anticipado Landeros el 12 de agosto. 

