Montes afirma que reuniones con Zalaquett "se debieron hacer con más precisión"

"Son cosas que se debieron hacer con más precisión", afirmó el ministro de Vivienda, Carlos Montes, al abordar este domingo la polémica que se ha generado por las reuniones que sostuvieron diversas autoridades del gabinete de Gobierno y parlamentarios en el domicilio del reconocido lobbista Pablo Zalaquett (UDI).

En opinión del secretario de Estado, aunque este tipo de encuentros se pudieron realizar de mejor manera, es importante destacar que "la conversación es necesaria entre todos los sectores".

"Con los empresarios es importante conocer las cuestiones que les están preocupando y a su vez hacer ver las cuestiones que les preocupan al gobierno, eso es parte de las conversaciones permanentes, siempre ha sido así. Cuando no hay conversación entre los distintos sectores quiere decir que está rota la conversación, y eso es malo", analizó Montes.

La autoridad explicó también que "hay distintas maneras de entender el lobby, (por lo que) hay que revisar la ley. Si uno habla con un empresario por teléfono, no es lobby (...) hay un conjunto de cuestiones que hay que aclarar".

"Hay que ser cada día más transparente la relación entre el mundo empresarial y el mundo político, y yo creo que -en ese sentido- aquí puedehaber debilidad o imperfección en la ley misma que permiten que haya conversaciones de tipo y no quede registrada", puntualizó el titular de Vivienda.

Cabe recordar que en medio de la polémica y tras un llamado de atención del Presidente Gabriel Boric, cuatro ministros -que participaron de reuniones en casa de Zalaquett- decidieron corregir su criterio y registraron sus reuniones en la plataforma de Lobby: Jeanette Jara (Trabajo y Previsión Social), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Esteban Valenzuela (Agricultura) y Nicolás Grau (Economía).

Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, también realizó una nueva evaluación de sus encuentros en esa vivienda, reiterando que "no hay ninguno de los requisitos, elementos de lobby, por eso no las vamos a inscribir", algo que ha recibido cuestionamientos.

OFICIALISMO VALORA ACTITUD DE MINISTROS

Desde el oficialismo, en tanto, han agradecido la actitud de los ministros para transparentar las reuniones, pese a que el plazo para hacerlo ya haya vencido.

"Me parece muy bien porque logra el propósito de descomprimir. La ministra Tohá hizo una explicación larga y pública previo a eso", valoró el timonel del PC, Lautaro Carmona, que señaló que ese es "el camino para no seguir construyendo un fantasma, una especulación, en un tema tan delicado como el tema de la transparencia".

Mientras que el presidente de RD, Diego Vela, señaló que "es bueno reunirse con las distintas actorías, pero también es bueno que las chilenas y los chilenos sepan justamente cuáles son esos intereses que están presentes, y ahí yo creo que el desafío que tenemos es avanzar en esta materia: una legislación que supere el estándar que tenemos actualmente con Ley del Lobby 2.0".

LAS DUDAS EN LA OPOSICIÓN

En la oposición -que tiene a parlamentarios que también fueron partes de las bulladas reuniones- hay dos análisis de la situación: mientras que por una parte reiteran que no hubo lobby, por la otra acusan que en algunos casos sí hubo intervinientes regulados como actores influyentes en ciertas materias.

"Si uno va a la ley, lo que ocurrió en la casa de Pablo Zalaquett no es un lobby. No era una cena (...) Estaban todas las personas sentadas, yo llegué un poco tarde y Zalaquett dice 'este es el diputado Guillermo Ramírez, en honor al tiempo partamos': me senté, di mi charla y me fui", contó el diputado Ramírez (UDI) en el programa Estado Nacional de TVN.

Por su parte, el diputado RN Diego Schalper aseguró que "no es lo mismo dar una charla que estar en una reunión donde se gestionan intereses, por lo tanto, los intervinientes me parece que son relevantes".

"No es lo mismo un parlamentario que da una charla a una ministra del trabajo reunida con entes regulados por el ministerio, o es lo mismo un ministro de economía con entes regulados por el ministerio", analizó el parlamentario, afirmando también que al ser cosas distintas le parece que "hay que ver cada una de las cosas en particular recurriendo al contenido mismo de la ley".

En la otra arista del llamado caso lobby, están los pagos recibidos por la vicepresidenta del PPD, Natalia Piergentili, que fueron revelados junto a su participación en una charla por el medio CIPER. Su continuidad en el cargo será revisada mañana en la reunión de directiva del partido.